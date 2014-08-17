3 شرط مهم مقاومت برای آتش بس فراگیر با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش حماس از رژیم صهیونیستی خواست که برای نزدیک شدن به امضای توافقنامه آتش بس فراگیر، محاصره نوارغزه را لغو کند.

سامی ابوزهری سخنگوی حماس در بیانیه ای اعلام کرد: محقق کردن خواسته های طرف فلسطینی همچون لغو محاصره نوار غزه، بازسازی نوار غزه و توقف تجاوزات اسرائیل طرفین را به امضای آتش بس نزدیک می کند. بدون تحقق این شروط شرایط دشوار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد خواسته های طرف فلسطینی برای برقراری آتش بس خواسته هایی انسانی و عادلانه است. مذاکرات آتش بس فراگیر در غزه قرار است با میانجیگری مصر میان طرف های اسرائیلی و فلسطینی در قاهره از سر گرفته شود.

بازگشت رژیم صهیونیستی به پایگاه های خود (پایگاه های پیش از آغاز جنگ غزه در 8 جولای) به جریان انداختن توافقات سال 2012، احداث بندر دریایی و فرودگاه در غزه، اجازه صید در دریای غزه، برچیدن منطقه ممنوعه میان غزه و رژیم صهیونیستی، آزادی اسرایی که مجددا پس از آزادی بازداشت شده اند، آزادی نمایندگان اسیر، آزادی چهارمین گروه از اسرای قدیمی، کسب تضمین های عربی و بین المللی برای جلوگیری از تکرار تجاوزات اسرائیل و پایبندی تل آویو به آن از جمله شروط فلسطینی ها برای آتش بس فراگیر است.

در مقابل طرف اسرائیلی نیز خواهان خلع سلاح گروه های مقاومت فلسطین در نوارغزه است که مبارزان فلسطینی به شدت با این مسئله مخالف هستند.

در حال حاضر آتش بس موقت 5 روزه در نوار غزه برقرار است. این آتش بس فردا دوشنبه به پایان می رسد.