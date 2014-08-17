کارت سوخت تاکسی های غیرفعال باطل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خادم بیان داشت: تاکسی های غیرفعال و نیمه فعال به کمیته انضباطی معرفی می شوند و هماهنگی های لازم در خصوص ابطال کارت سوخت، پرداخت خسارت به تاکسیرانی و صندوق بیت المال از طریق تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده سال ۹۰ در قبال تاکسی های غیرفعال تصریح کرد: طبق بررسی و گزارش واحد بازرسی از عدم فعالیت بعضی از تاکسی ها طی مراحل تماس تلفنی، ارسال پیامک، اعلام کتبی و ارسال به نشانی محل سکونت، درج در نشریات و سایت سازمان انجام می شود.

وی افزود: چنانچه مالک تاکسی در هر یک از مراحل اشاره شده به سازمان مراجعه کند و پیگیری های لازم را به عمل آورد و از طرفی طی بررسی های بعمل آمده سازمان ، عدم فعالیت تاکسی توجیه لازم را داشته باشد ،تاکسی مورد نظر می تواند به فعالیت خود ادامه داهد اما برای ادامه فعالیت می بایست متعهد شده و تا مدت ها نظارت بر فعالیت تاکسی به صورت ویژه خواهد بود و در مواقعی مسیر فعالیت تاکسی نیز تغییر خواهد کرد.

خادم اظهارداشت: در صورت عدم توجیه لازم و قانونی در راستای مراجعه مالک و پیگیری های لازم برای ادامه فعالیت، سازمان با اخذ تعهد محضری و مشروط نمودن فعالیت و دریافت خسارت، فعالیت مجدد تاکسی را بلامانع اعلام می کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس در پایان ضمن اشاره به لیست تاکسی های غیرفعال حاصل آماربرداری میدانی بازرسان سازمان و انجام مراحل اولیه و چاپ و انتشار آن از طریق نشریات عنوان کرد و گفت: پس از انتشار از طریق نشریات و درج در سایت و اتمام مهلت قانونی ، با احکام صادره از سوی کمیته انضباطی مشخصات تاکسی مذکور به تعزیرات حکومتی ارسال و طبق بررسی های انجام شده مالکین این گونه تاکسی ها علاوه بر ابطال کارت سوخت به پرداخت خسارت نقدی در وجه صندوق بیت المال محکوم می شوند که تاکنون چهار مرحله لیست تاکسی های غیرفعال به مراجع قانونی ارسال شده است.