  1. استانها
  2. البرز
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

با اختصاص زمین؛

روستای خور ساوجبلاغ صاحب کتابخانه عمومی می شود

روستای خور ساوجبلاغ صاحب کتابخانه عمومی می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز از ساخت کتابخانه عمومی در یکی از روستاهای شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: شورای اسلامی روستای خور زمینی به مساحت 900 متر مربع برای ساخت کتابخانه عمومی در این روستا اختصاص دادند

رمضانعلی محسنی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش سرانه مطالعه و شاخص های کتابخوانی، اعضای شورای اسلامی روستای خور در شهرستان ساوجبلاغ با اقدامی پسندیده، زمینی به مساحت 900 متر مربع را برای ساخت کتابخانه عمومی در اختیار اداره کل کتابخانه های عمومی قرار دادند.

وی ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی اعضای شورای اسلامی روستا افزود: قرار است این کتابخانه با مشارکت خیرین و همکاری مردم روستای خور در شهرستان ساوجبلاغ ساخته و در اختیار مردم قرار گیرد.

محسنی با بیان اینکه دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز طی نامه ای از این اقدام قدردانی کرد، اضافه کرد: هم اکنون مقدمات اولیه طراحی های تیپ و نقشه کتابخانه عمومی در این روستا توسط عمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی انجام شده است.

به گفته محسنی این کتابخانه با استفاده از کمک خیرین ساخته خواهد شد و از مردم روستا خور تقاضا کرد این اداره کل را در ساختن کتابخانه یاری کنند.

روستای خور با داشتن جمعیتی بالغ بر 9 هزار نفر در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ فاقد کتابخانه عمومی است.

کد مطلب 2351345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها