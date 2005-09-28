نايب قهرماني بانوان ايران در رشته هندبال // اندونزي قهرمان رقابتهاي تنيس شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درششمين روز ازمسابقات زنان كشورهاي اسلامي رقابتها در رشته هاي هندبال و تنيس دنبال شد ونتايج ذيل به شرح ذيل بدست آمد:

هندبال: نايب قهرماني ايران درهندبال

درديدارنهايي مسابقات هندبال، تيم آذربايجان توانست با نتيجه 41 بر 29 ايران را شكست دهد وبه مقام قهرماني مسابقات برسد. در بازي رده بندي نيز اردن 27 بر 9 عراق را شكست داد ودرجايگاه سوم قرارگرفت.