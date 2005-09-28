نايب قهرماني بانوان ايران در رشته هندبال // اندونزي قهرمان رقابتهاي تنيس شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درششمين روز ازمسابقات زنان كشورهاي اسلامي رقابتها در رشته هاي هندبال و تنيس دنبال شد ونتايج ذيل به شرح ذيل بدست آمد:
هندبال: نايب قهرماني ايران درهندبال
درديدارنهايي مسابقات هندبال، تيم آذربايجان توانست با نتيجه 41 بر 29 ايران را شكست دهد وبه مقام قهرماني مسابقات برسد. در بازي رده بندي نيز اردن 27 بر 9 عراق را شكست داد ودرجايگاه سوم قرارگرفت.
تنيس: اندونزي قهرمان شد
تيم اندونزي با پيروزي 2- 1 برابر ايران به مقام قهرماني تيمي رقابتهاي تنيس بازيهاي اسلامي زنان دست يافت. دربازي فينال، ابتدا شهرزاد شاه نظري با نتايج مشابه 6 - 1 و 6- 1 مغلوب و داما يانتي قهرمان اندونزي شد. دربازي دوم انفرادي، ارغوان رضايي در ديداري جذاب با نتيجه 2- صفر وبا امتيازهاي 6- 2 و 7 - 6 بر وين پارتسيا غلبه كرد.
اما در رقابت دونفره تيم ارغوان رضايي وشادي طباطبايي دردو ست پياپي مغلوب حريفان اندونزيايي شدند. درنهايت اندونزي به مقام قهرماني رسيد و ايران و ارمنستان دوم وسوم شدند.
