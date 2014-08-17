حمید چیت چیان در گفتگو با مهر درباره جزئیات جریمه مشترکان پر مصرف آب در کشور، گفت: هم اکنون یکی از برنامه های وزارت نیرو برای مدیریت و کنترل مصرف آب در کشور استفاده از ابزار جریمه مشترکان پر مصرف است.



وزیر نیرو با بیان اینکه این طرح جریمه مشمول آن دسته از مشترکان می شود که فراتر از الگوهای مصرف شده اقدام به مصرف و اسراف آب می کنند، تصریح کرد: از این رو، جریمه این دسته از مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پاسخ به سئوال مهر با تاکید بر اینکه جریمه مشترکان پرمصرف آب نقدی خواهد بود؟ اظهار داشت: به زودی ساز و کار جریمه نقدی مشترکان پرمصرف آب و با تصویب این طرح در هیات دولت اعلام خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرف در فصل تابستان، بیان کرد: قطع انشعاب آب نه تنها در تهران بلکه در سایر استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.



چیت چیان با یادآوری اینکه قطع مشترکان پر مصرف در شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستیم، در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: تاکنون مرحله اول این طرح در سطح کلانشهر تهران اجرایی شده است.



وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تا پایان سال جاری افزایش مجدد قیمت آب و برق را خواهیم داشت؟ توضیح داد: دولت تاکنون هیچ تصمیم جدیدی برای گرانی بهای آب و برق در سال جاری نگرفته است.



این مقام مسئول با رد ارسال هر گونه پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت نیرو به دولت برای افزایش مجدد قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: جریمه نقدی مشترکان پر مصرف آب و برق ارتباطی به افزایش قیمت این دو حامل انرژی ندارد.