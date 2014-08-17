60 هزار هکتار از اراضی استان ایلام بهسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی استان اظهار داشت: با توجه به توجهات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تبدیر و امید به محرومیت زدایی و توسعه استان ایلام که حدودا 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد یکی از امیدهای استان جهت برون رفت از شرایط عدم توسعه یافتگی فعالی اجرای طرح سامانه گرمسیری و استفاده و مهار آب های مرزی است که متأسفانه در استان ایلام عملیات اجرایی آن به موازات استان های هم چوار آغاز نشده است.

مروارید تصریح کرد: با اجرای این طرح در استان ایلام و تخصیص 405 میلیون متر مکعبی آب با در نظر گرفتن اهداف اولیه طرح بیش از 60 هزار هکتار از اراضی این استان توسعه و بهبود یافته و اقتصاد استان را متحول خواهد ساخت.

وی افزود: طرح بزرگ سامانه گرمسیری به منظور استفاده و مهار آب های مرزی، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، ارتقاء شرایط سیاسی امنیتی مناطق و تأمین دراز مدت نیازهای شرب، صنعت و کشارزی مناطق تحت پوشش در دست مطالعه و در حال اجرا است.

این مسئول بیان داشت: طبق گزارشات و اهداف اولیه طرح مقرر شده که حدود 60 هزار هکتار توسعه و بهبود اراضی شهرستان های مرزی مهران و دهلران مشروب شده و نیاز آب صنعت وشرب منطقه تأمین شود.

وی افزود: در صورت موافق بانک مرکزی بانک های استان می توانند در خصوص پرداخت تسهیلات از رعایت قید منابع و مصارف که مانعی برای پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان شده است امتناع ورزیده و استان را در پیشرفت و توسعه یاری کنند.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به ضعف بنیه مالی شهروندان و جمعیت کم استان ، ایلام از جمله استان هایی است که در تأمین منابع بانکی با مشکل مواجه است و این امر پرداخت تسهیلات را دچار چالش کرده و محدودیت هایی را نیز در پی خواهد داشت.

استاندار ایلام ادامه داد: عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید سرمایه گذاری در استان، سرمایه در گردش به واحدهای موجود و مشاغل خانگی از موارد مسئله منابع و مصارف بانک ها در استان است که در صورت عدم التزام به رعایت قید منابع و مصارف قابل برطرف است.

وی افزود: به منظور افزایش رفاه نسبی مردم استان، کاهش مهاجرت از مناطق مرزی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیوند با اقتصاد جهانی از طریق کشور عراق و منطقه ای، انتقال دانش، تکنولوژِی و فن آوری ، توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال مولد، ایجاد امنیت پایدار و همچنین حداکثر استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود از قبیل منطقه ویژه اقتصادی مهران، بازارچه و پایانه مرزی، مرز رسمی مهران و همپوشانی و همجواری با منطقه ازاد در استان واسط کشور عراق که در مقابل شهرستان مهران واقع شده، تسریع در راه اندازی منطقه و بررسی و تصویب آن در جلسه هیئت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ مصوبه تسریع در اقدامات لازم بسیار ضروری به نظر می رسد.