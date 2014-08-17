نقش مافیا در سرمایه گریزی از اصفهان بی تاثیر نبوده است

سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با مسائل صنعتگران اصفهانی و راه حل رفع آن اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما باید خیلی به آن توجه کنیم و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درصدد باشیم تا تحریم ها را از مسیر دیگری کم اثر نماییم، متمرکز شدن بر بخش صنعت و سرمایه گذاری در این بخش در استان اصفهان چراکه این بخش می تواند بسیاری از مشکلات کشور از جمله اشتغال، ازدواج و مسکن و نیز ازیاد جمعیت را برطرف کند.

وی در ادامه افزود: از اینها مهم تر مشکل وابستگی به کشور دیگر با تکیه بر صنعت داخلی برطرف می شود و ما دیگر نیازی به اینکه اتکا به صنعت نفت داشته باشیم نخواهیم داشت. چراکه اگر زمانی صادرات نفت را تحریم کردند و یا ذخایر آن به پایان رسید، می توان با بها دادن به بخش صنعت و تولید مشکلات و تبعات عدم فروش آن را کاهش دهیم.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکهای خصوصی و دولتی باید در راستای برطرف کردن نیازهای صنعتگران برنامه ریزی مدونی داشته باشند، گفت: ما هم اکنون مشکل قانونی در بحث پرداخت تسهیلات به صنعتگران اصفهانی نداریم و اگر مشکلی نیز وجود دارد در نظام بانکی است. به طور مثال بحث افزایش سرمایه برخی بانکها در گرو وصول معوقات بانکی است و مجلس نیز راهکار این مسئله را تصویب کرده است.

وی تصریح داشت: یکی از خواسته های مجلس در راستای حمایت از صنعت داخلی، اصلاح قانون نظام بانکی به شمار می رود زیرا اگر ما بتوانیم این مسئله را به سرانجام برسانیم بسیاری از مشکلات بخش صنعت در اصفهان نیز مرتفع خواهد شد. در ضمن یکی از شاخه های طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام بانکی بوده است که دولت متاسفانه تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده است و مجلس در همین جهت سوالی را از وزیر اقتصاد و دارایی برای سرعت بخشیدن به این طرح داشته است و دولت باید در اسرع وقت این لایحه را به مجلس ارائه کند.

موسوی لارگانی با اشاره به بحث سرمایه گریزی از استان اصفهان طی سال های اخیر نیز اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که شاید اکنون "اصفهان" را استانی سرمایه گریز کرده است به گونه ای که حتی سرمایه گذاران بومی استان نیز به استان های دیگر برای سرمایه گذاری مهاجرت کرده اند، عدم همکاری مسئولان استان با سرمایه گذاران بوده است.



وی در این زمینه ادامه داد: اوضاع در استان اصفهان به گونه ای است که به طور مثال، مجوزی که یک سرمایه گذار در استان اصفهان با مشکلات فراوانی آن را دریافت می کند در کلان شهر های دیگر در کمترین فرصت و با همکاری جدی مسئولان به سرمایه گذار اعطا می شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح داشت: یکی از زیرساخت ها در جذب سرمایه گذار را همین امر می توان نام برد در واقع همکاری میان بخشی در استان اصفهان در این زمینه بسیار موثر بوده است. یعنی به جای اینکه سرمایه گذار به استان جذب شود از استان دفع می شود. به خصوص در دولت گذشته مسئولان استان اصفهان یک چنین برخوردهایی را داشتند البته الان اوضاع ایده آل نشده است اما آن دیدگاه گذشته در این مسئله کمتر شده و به سرمایه گذار کمک بیشتری می شود.

وی افزود: با تغییر دیدگاه ها حتی زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در استان اصفهان به تدریج فراهم شده است و مجلس نیز این فرصت را کاملا در قانون دیده است.



موسوی لارگانی به الزامات و برنامه های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذار در استان اصفهان اشاره داشت و گفت: باید در وهله نخست مدیران استان روشی که در گذشته برای جذب سرمایه گذار در استان حاکم بوده را کنار بگذارند. برنامه ها در این زمینه باید به خصوص برای سرمایه گذاری در صنایعی که نیاز به استفاده از آب کمتری در شرایط کنونی اصفهان دارد ، تسهیل شود.

وی تصریح داشت: از آنجائیکه نیاز کشور و استان در بخش صنعت کم نیست مسئولان استان باید به دنبال سرمایه گذار بِدوند اما برخی مدیران به دلیل اینکه بومی این استان نیستند، برای این قضیه دلسوزی نمی کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: استاندار باید با مدیریت در این راستا مسئولان استان را ترغیب به برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار کند و از سوی دیگر کاغذبازی در ادارات استان نیز کمتر شود.

وی همچنین در واکنش به حضور مافیای صنعت در استان اصفهان و ممانعت آنها از حضور سرمایه گذار غیربومی در این استان اظهار داشت: مافیایی که در صنعت وجود دارد اگر بگوییم نقش موثری در سرمایه گریزی از استان داشته است به نظر بنده اینگونه نیست. در همین شرایط اگر زمینه ها برای سرمایه گذار در استان فراهم شود قطعا بحث گریز به استان دیگر مطرح نمی شود اما در مجموع می توان گفت کوتاهی مسئولان و خود ما در سال های گذشته سبب بروز این شرایط شده است اما مافیا در صنعت نیز بی تاثیر نبوده است و توانسته در گریز سرمایه از استان اصفهان نقش ایفا کند.

