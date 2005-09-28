صدراعظم آلمان به لندن مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " توماس استيج " سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين مطلب افزود : " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان به منظور شركت در نشست غير رسمي اعضاي اتحاديه اروپا در تاريخ 27 و 28 اكتبر به لندن سفر مي كند .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت " شرودر قصد دارد در اين سفر با " توني بلر " نخست وزير انگليس بطور جداگانه ديدار و پيرامون مسائل مهم بين المللي از جمله مباحث مربوط به جهاني سازي و مواردي در خصوص اروپا به بحث و تبادل نظر بپردازد .

سخنگوي دولت آلمان همچنين از سفر " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه به لوكزامبورگ به منظور شركت در نشست نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در خصوص پيوستن تركيه در اين اتحاديه خبر داد .