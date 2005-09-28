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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

اواخر ماه اكتبر و براي شركت در نشست غيررسمي اعضاي اتحاديه اروپا؛

صدراعظم آلمان به لندن مي رود

صدراعظم آلمان در نظر دارد اواخر ماه اكتبر به انگليس كه هم اينك رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد ، سفر كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " توماس استيج " سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين مطلب افزود : " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان به منظور شركت در نشست غير رسمي اعضاي اتحاديه اروپا در تاريخ 27 و 28 اكتبر به لندن سفر مي كند .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت " شرودر قصد دارد در اين سفر با " توني بلر " نخست وزير انگليس بطور جداگانه ديدار و پيرامون مسائل مهم بين المللي از جمله مباحث مربوط به جهاني سازي و مواردي در خصوص اروپا به بحث و تبادل نظر بپردازد .

سخنگوي دولت آلمان همچنين از سفر " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه به لوكزامبورگ به منظور شركت در نشست نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در خصوص پيوستن تركيه در اين اتحاديه خبر داد .

کد مطلب 235136

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