افتتاح 64 طرح کشاورزی لرستان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت امسال 64 طرح کشاورزی در استان لرستان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به میزان اعتبارات پرداخت شده برای بهره برداری از این تعداد طرح کشاورزی لرستان عنوان کرد: در مجموع 27 میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد طرح پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در صورت بهره برداری از طرحهای کشاورزی هفته دولت در لرستان را 183 مورد عنوان کرد.

غضنفری بیان داشت: این طرحها در حوزه های آب و خاک، دام و طیور، شیلات، امور عشایری، صنایع کشاورزی و تعاونی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا کنون 211 پروژه و طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسیده است افزود: در مجموع 59 میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد طرح کشاورزی استان صرف شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در این حوزه را در مدت زمان یاد شده 653 فرصت عنوان کرد.