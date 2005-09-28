توجه به مديريت شهري از برنامه هاي اصلي من در وزارت كشور است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي صبح امروز در جمع شهرداران مراكز استان ها در تهران، نگرش سطحي و حاشيه اي به مسائل شهري را آفت مديريت شهري ذكر كرد و با بيان اينكه عملكرد شهرداري ها خيلي سريع تر از آنچه كه تصور مي شود، تأثير خود را در مسايل اجتماعي، فرهنگي و سياسي بازتاب مي دهند، گفت: روش هوشيارانه مديريت اقتضاء مي كند تا از حجم مسؤوليت وزارتخانه ها در مسايل شهري كاسته و تصدي گري هاي دولت در اين زمينه به ساير دستگاه ها واگذار گردد.



وي گفت: هنگامي كه سخن از تعميق يا ارتقاء مديريت شهري سخن مي گويم اين بدان معنا نخواهد بود كه مديريت شهري بايد وابستگي به دولت داشته باشد.



وي افزود: مديريت شهري مي تواند هويتي مستقل و بدون چسبندگي به دولت داشته باشد.



وزير كشور در عين حال نقش وزارت كشور در امور فوق را نقش حاكميتي ذكر كرد و گفت كه وزارت كشور بهترين شبكه ارتباطي براي شهرداري هاي سراسر كشور است.



پورمحمدي در فراز ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اشراف كلي و نظري شهرداران بر مسايل شهري امروزه نمي تواند جوابگوي نظام مديريت شهري باشد، خطاب به شهرداران مراكز استان ها گفت: در جوامع فعلي نيازهاي شهروندان متنوع و متعدد شده است.



وي افزود: يكي از نيازهاي جديد آن است كه شهروندان ضمن حفظ سنن و آداب ملي خود، جديدترين دستاوردهاي شهرنشيني را جزو مطالبات خود قرار داده اند، كه اين امر باعث پيچيدگي مديريت شهري شده است.



وي همچنين امتزاج و تركيب مسايل معنوي و حفظ كرامت انسان ها را در جهاني كه معماري مدرن آن به دنبال ايجاد آرامش براي شهروندانش مي باشد، از عوامل سخت تر شدن مديريت شهري در محيط اسلامي بيان كرد و گفت: از همين رو پرداختن به مسأله مديريت شهري از مسائل اساسي در نظام ما است.



براساس اين گزارش، شهرداران مراكز استان ها در نشست يك روزه خود ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را با وزير مسكن و شهرسازي و همينطور با رئيس شوراي عالي استان ها در محل وزارت كشور مطرح كردند.