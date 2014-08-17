آزادگان غیرتمندان زمانه و فاتحان قله های ایثار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سید حمید طهایی استاندار البرز بدین شرح است:

بیست و ششم مردادماه یادآور سالها صبوری، تحمل سختی ها و روزهای هجران پرستوهای مهاجری است که با جسم در بند، روح خود را تا اعلا به عروج رسانیدند.

همان معراج برگشتگان مکتب عشق، غیرتمندان زمانه و فاتحان قله های ایثار و وارثان شهدایی که بلندایشان بر خاک غلتیدند اما به امید دیدار پدرشان، پیر جماران روزهای سخت و تاریک هجران را به روشنای امید وصال گره زدند و در زیر شکنجه ها صبوری کردند؛ همان نستوهان استوار و امیدواران دلاور.

از قفس رها شدگان طائر قدس، به واقع کدامین ساعت و تقویم می تواند شکوه لحظات ورودتان به میهن اسلامی را ثبت کند؟

چه صبورانه سالها یعقوب وار، ورود یوسفان کنعان به میهن اسلامی را لحظه شماری کردیم و مصداق آیه قرآن کریم(اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا) شدیم.

روز ورودتان به میهن اسلامی، اقاقیا به استقبالتان آمدند، بوی اسپند و دود با مژده وصل نسیم در هم آمیخت و درهای قفس باز شد تا یوسفان گمگشته به کنعان باز آمدند.

برای برداشتن کوله بارتان از دوش؛ همان یک دست کافی بود...

آری آن روزها یادآور پاییز اسارت است و بهار آزادگی و امروز فرزندان انقلاب و آزادگان عزيز میهن مان در عرصه های مختلف ظرفيت، استعداد و توانمنديهاي فوق‌العاده‌ خود را در سنگرهای مدیریتی و اجرایی به منصه ظهور گذاشته اند و در صحنه های سترگ، رسالت خطیر خود را ادامه می دهند.

این روز بیاد ماندنی را به قهرمانان صبر و پایداری و خانواده های معظم جانبازان و ایثارگران و به ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران اسلامی تبریک می گوییم.