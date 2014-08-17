تظاهرات ضد صهیونیستی در بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خالده ضیاء ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه در جریان تظاهرات هزاران نفر از فعالان و رهبران حزب ملی‌ گرای بنگلادش که اصلی‌ ترین جناح مخالف این کشور است، بر لزوم توقف جنایات صهیونیست ها علیه فلسطینیان تاکید کرد.



شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با در دست داشتن پرچم‌ های سیاه به نشانه همدردی با قربانیان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواستار اقدامات جدی رهبران جهان در راستای پایان دادن به جنایات صهیونیستها شدند.



پیش از این نیز شیخ حسینه نخست‌ وزیر کنونی بنگلادش حملات اسرائیل به نوار غزه و شهادت صدها غیرنظامی را محکوم کرده بود.