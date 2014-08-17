ارتش سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه از 26 مرداد ماه به عنوان روز مغتنم و ارزشمندی به منظور بازخوانی دستاورهای آزادگان در عرصه ایستادگی و مقاومت یاد شده و آمده است: مقاومت و ایستادگی کلید واژه ای است که آزادگان عزیز به آن معنای جهانی بخشیدند و آن را به عنوان یگانه مسیر پیروزی در برابر زورگویان و مستکبران به جهانیان عرضه داشتند.



ارتش در بخش دیگری از این بیانیه، درس آموزی از ولایتمداری، صبر و ایستادگی آزادگان را لازمه امروز جامعه دانسته و خاطرنشان کرده است: استفاده از ظرفیت و استعدادهای کم نظیر این عزیزان در پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب ضرورتی است که توجه جدی تر به آن می تواند کشور را در عرصه های گوناگون به مرز خودکفایی نزدیکتر کند.



در پایان این بیانیه، ارتش ضمن ارج نهادن به ایثار و جایگاه رفیع و قابل احترام تمام آزادگان به خصوص سیدالاسراء شهیدامیرسرلشگر خلبان حسین لشکری، 26 مردادماه، سالروز ورود سرافرازانه آزادگان عزیز به میهن اسلامی را گرامی داشته است.