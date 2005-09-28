سارا هيلي ير ناظر مسابقات واليبال:عدم حضور ايران تاسف برانگيز است

به گزارش خبرنگار "مهر" سارا هيلي ير، مسوول هماهنگي موسسه ورزش هاي زنان global sports partners است كه به درخواست فدراسيون اسلامي ورزش زنان براي نظارت و هماهنگي در مسابقات واليبال، بسكتبال و بدمينتون به ايران آمده است. وي ضمن ابراز تاسف از عدم حضور ايران در مسابقات واليبال سطح كيفي مسابقات واليبال را بسيار بالا توصيف كرد.

هيلي ير، در مورد مسابقات واليبال مي گويد: تعداد تيم هاي اين دوره نسبت به دوره قبل دو برابر شده است، اما نكته عجيب اين است كه ايران حضور ندارد. تيم هاي واليبال، بسكتبال و فوتسال ايران، قوي ترين تيم هاي ايراني اين مسابقات مي توانستند باشند، ولي واقعا درك نمي كنم چرا تيم واليبال كشور ميزبان در چنين مسابقات معتبر و با كيفيتي نبايد حضور داشته باشد. ايراني ها دوره قبل قهرمان نشدند اما مدال گرفتند و امسال هم با انگيزه فراوان مي توانستند همه چيز را به نفع خود تمام كنند. آنها نيازمند تجربه و بازي بين المللي هستند.

وي خاطرنشان كرد : من از سال 1999 اين مسابقات را ازنزديك ديده و تا به حال 6 بار به ايران سفر كرده ام و حالا به اين نتيجه رسيده ام كه زنان ايراني در ورزش، روز به روزموفق تر مي شوند و تنها نياز به حمايت بيشتري دارند.