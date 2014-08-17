حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حرف اصلا درست نیست که نمایندگان خواستار استیضاح از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: اگر ادعایی که می کنند صحت دارد نام تمام نمایندگان استفاده کننده از بورسیه غیرقانونی را اعلام کنند من یک نماینده خواستار استیضاح هستم چندین سال است دکتری خود را اخذ کرده و عضو هیات علمی دانشگاه هستم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: اعلام اینکه برخی از نمایندگان خواستار استیضاح از بورس غیرقانونی استفاده کرده اند جنگ روانی در فریب دادن افکار عمومی و فرار رو به جلو است.

وی با بیان اینکه این اقدامات خلاف اخلاق است، افزود: نمایندگان خواستار استیضاح وزیرعلوم، در مورد دانشجوی بهایی ضد انقلاب که به تحصیل برگشته و یا استادی که اصول انقلاب را قبول نداشته و به آن توهین کرده و در دانشگاه درس می دهد دغدغه دارند.

حجت الاسلام سلیمی ادامه داد: آیا این آقایان برخی نشریات که دانشگاه ها دراین مدت چاپ شده و ساختار شکنی کرده را دیده اند؟ اگر این نشریات در آمریکا و اسرائیل هم چاپ می شد این گونه هتاکانه مطلب نمی نوشت.

وی افزود: برخی انتصابات در وزارت علوم است که اصلا استعلامی در خصوص آنها صورت نگرفته است وزیرعلوم باید به این دغدغه ها پاسخ دهد، وزیر اطلاعات در کمیسیون حاضر شدند در خصوص برخی استعلام ها عنوان کردند که اصلا استعلامی نشده است. آقایان به این مسایل پاسخ دهند طرح مسایل دیگری مانند استفاده نمایندگان از بورسیه غیرقانونی برای فرار از پاسخگویی درست نیست.

وی تاکید کرد : دانشجویان ستاره دار اولین بار در زمان دکتر معین مطرح شد و شکل گرفت، آیا این ظلم به تاریخ نیست؟ برخی دچار آلزایمر شده اند و تاریخ را فراموش کرده اند انتظار داریم این آقایون که دچار آلزایمر هستند دوباره تاریخ را مرور کنند تا برایشان یادآوری شود چه کسانی دانشجویان ستاره دار را در کشور ایجاد کردند.

نماینده خواستار استیضاح وزیرعلوم افزود: نمایندگان خواستار استیضاح فقط دغدغه های انقلابی داشته و خواستار پاسخ گویی وزیرعلوم هستند.