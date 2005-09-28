آمريكا دخالت ناآرامي هاي ازبكستان را منكر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از تارنماي اينترنتي "ساينس تو دي"، متهمين تحت محاكمه در دادگاه تاشكند در خصوص حوادث انديجان خبر از دخالت آمريكا در اين ماجرا دادند.

در واقع يكي از 15 متهم مربوط به پرونده حوادث انديجان اعتراف كرده است كه سفارت آمريكا در تاشكند تامين كننده مالي بي نظمي هاي انديجان بوده و از اين سفارت براي نابودي سيستم قانوني ازبكستان و ايجاد انقلاب رنگين در اين جمهوري پول دريافت كرده است.

اين در حالي است كه يك مقام ارشد آمريكا با مسخره خواندن اين اتهامات آنها را رد كرده است.

"دانيل فرايد" معاون وزير امور خارجه آمريكا كه پس از ديدار با اسلام كريم اف رئيس جمهورازبكستان ، اين مساله را رد كرد، آنها را ادعائي بي اساس خواند .

متهم مورد نظرچيزي در مورد ميزان سرمايه گذاري آمريكا در اين خصوص نگفت، ولي ادعا كرد فردي آمريكايي تبار، به نام "كلي" كه هميشه به همراه چند خبرنگار و كارمند سازمانهاي حافظ صلح بود‏ با آنان تماس داشته است.

همچنين اين پايگاه اينترنتي اعلام كرده است كه اين 15 نفر متهم در حوادث انديجان هفته گذشته در اولين روز تشكيل دادگاه رسيدگي به پرونده انديجان، به جرم خويش در اين خصوص اعتراف كرده و خواستار حكم اعدام براي خويش شده اند.

به گزارش ساينس تودي، آنان همچنان به اعترافات خويش ادامه مي دهند و روز دوشنبه نيز از وجود توطئه اي بين سفارت آمريكا، خبرنگاران خارجي تروريسم بين المللي و سازمانهاي حافظ صلح صحبت كردند. اين متهمين همچنين گفته اند كه طرز برخورد با آنان در زندان بسيار خوب بوده و ابراز تعجب نموده اند كه چرا مطبوعات خارجي اتهامات بي موردي در اين خصوص نسبت به دولت ازبكستان مطرح مي كنند.

پيش از اين، دادستاني كل ازبكستان نيز خبر دست داشتن و دامن زدن به حوادث از طرف خبرنگاران برخي رسانه ها، از جمله خبرنگاران بي. بي. سي. و موسسه آمريكايي گزارشات جنگ و صلح را مطرح نموده بود و آنان را دشمنان ملت ازبك ناميده بود.

روز گذشته شوون مك كورمك‏، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز با رد اطلاعات مطرح شده در خصوص دست داشتن سفارت اين كشور در حوادث انديجان، آنها را بي اساس دانست و يادآور شد كه دولت آمريكا مدتهاست كه خواستار برگزاري تحقيقات مستقل در مورد تراژدي رخ داده در انديجان است.