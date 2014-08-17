به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیقی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: این طرح با هدف تهیه تقویم آموزشی متناسب با وضعیت آمایش منطقه و در راستای ارتقای توسعه پایدار روستا با همکاری رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای، کارشناسان آموزش روستایی، فرمانداری، دهیاران و نهادهای اجرایی مرتبط با امور روستایی و عشایر در شهرستان ایرانشهر به اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: این طرح بر اساس مفاد ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف نیازسنجی آموزش روستاییان انجام شده است.

وی بیان داشت: نیازسنجی آموزشی فرایندی است که طی آن نیازهای منطقه‌ای روستاییان در جهت توسعه کسب و کارهای روستایی احصا شده و به برنامه‌ریزان آموزشی کمک می کند تا آموزش های مورد نیاز را به فراخور شرایط منطقه‌ای هر یک از دهستان ها ارائه کنند.

خلیقی اذعان داشت: تعیین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و توانمندسازی برای ادامه و استفاده از خدمات نوین و بهبود تولیدات روستایی و همچنین تعیین نیازهای آموزشی از جمله موضوعات دیده شده دراین طرح است.

وی ادامه داد: تعیین نیازهای آموزشی روستایی در بخش کشاورزی، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی مهارت و همچنین رفع محرومیت مناطق روستایی و تعیین برنامه نیازسنجی مستمر از جمله اهداف دیگری است که در این طرح دیده و دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی دوره های آموزشی، ایجاد مشاغل پایدار و جدید و همچنین بروز رسانی اطلاعات شاغلان روستایی و توانمندسازی برای ارایه و استفاده از خدمات نوین نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اقدام شده است.

وی گفت: بهبود تولیدات روستایی، تهیه برنامه های جامع توسعه روستاها، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان، توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از مناطق روستایی از جمله برنامه زمانبندی نیازسنجی روستایی در استان سیستان و بلوچستان است که در این طرح به تدوین رسیده است.

خلیقی یادآور شد: در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 8 آیین نامه اجرایی و ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف به نیاز سنجی جوامع روستایی و عشایری با استفاده از دیدگاه های کارگروه های اشتغال استانی شده است که تا کنون طرح نیازسنجی آموزش روستایی در منطقه سیستان و شهرستان چابهار به اجرا درآمده است.