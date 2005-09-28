سرنوشت پرونده تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي را مشخص كنيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رضايي در اين نامه به هيات رييسه مجلس هفتم نوشته است: يكي از ماموريت هاي مهم نظارتي كه در مجلس ششم با وجود موانع بسيار عملي و گزارش آن قرائت شد، تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور بود.

وي در اين نامه با اشاره به اهميت موضوع گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي در مجلس ششم و توجه مردم و رسانه ها به آن تصريح كرده است: با اتمام دوره مجلس ششم موضوع پيگيري پرونده به قوه قضاييه و مجلس هفتم محول شد.

رضايي در اين نامه تاكيد كرده است: پس از گذشت قريب به 500 روز از آغاز به كار مجلس هفتم وتقديم تقاضاي كتبي متاسفانه تاكنون اطلاع دقيقي از سرنوشت اين پرونده بدست نيامده است.

نماينده سابق مردم بيجار در مجلس در اين نامه از هيات رييسه مجلس خواسته است كه مردم را در جريان سرنوشت پرونده مربوط به تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي قرار دهد.