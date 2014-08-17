ممنوعیت حمل زعفران، ترامادول و متادون در ایام حج/ انهدام باند جعل اسناد ایران خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مهری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین عملیات پلیس فرودگاهها در زمان حج عمره بود که از 26 آذرماه سال گذشته در 20 ایستگاه پروازی آغاز و 799 هزار زائر عمره که به عربستان اعزام شدند، از سوی پلیس کنترل شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در عملیات عمره امسال نیز در عربستان هیچ زائری به جرم حمل مواد مخدر دستگیر نشد و یک زائر نتوانست مواد مخدر به عربستان حمل کند. افرادی که یک گرم مواد مخدر نیز به همراه داشتند در داخل کشور دستگیر و از ادامه سفرشان جلوگیری شد.

رئیس پلیس فرودگاهها با اعلام اینکه عربستان در خصوص مواد مخدر صنعتی و سنتی قوانین سختگیرانه دارد، افزود: با توجه به آغاز حج تمتع از 14 شهریور، به زائران توصیه می کنم همراه خود قرص های کدئین دار، ترامادول و متادون حمل نکنند چرا که همراه داشتن این قرص ها در عربستان جرم محسوب می شود.

به گفته مهری، زائران نباید ترشیجات، اسباب بازی های شبیه سلاح، گازها و اشیای برنده همراه خود داشته باشند.

رئیس پلیس فرودگاهها با بیان اینکه حمل کالای تجاری از جمله زعفران و سنگهای قیمتی به عربستان ممنوع است، تاکید کرد: هر زائر می تواند 5 هزار دلار به همراه خودش داشته باشد. در خصوص حوزه مواد مخدر نیز اگر حتی یک گرم مخدر از حجاج در داخل کشور کشف شود، این فرد بار اول یک تا 5 سال و بار دوم 5 تا 15 سال ممنوع الخروج می شود.

وی همچنین به زائران توصیه کرد هیچ بار امانتی از کسی قبول نکنند چرا که ممکن است این بار دارای اشیای ممنوعه از جمله مواد مخدر باشد.

مهری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آمادگی پلیس برای انتقال عملیات اعزام حجاج به فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: به منظور کنترل دقیق زائران در عملیات حج امسال، متولیان امر تصمیم گرفتند تمام پروازهای حج تمتع امسال از فرودگاه حضرت امام (ره) انجام شود. پلیس آمادگی دارد امنیت پروازها و زائران را در فرودگاه امام خمینی (ره) تامین کند.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه اشیای عتیقه ای در فرودگاههای کشور کشف نشده است، گفت: در سال جاری 17 میلیارد و 320 میلیون ریال موبایل و تبلت قاچاق، 8 میلیارد و 318 میلیون ریال طلا و سکه، 12 میلیارد و 788 میلیون ریال ارز، یک میلیارد و 900 میلیون ریال زعفران به وزن 48 کیلوگرم ، 3 میلیارد و 853 میلیون ریال کیف و لباس و یک میلیارد و 200 میلیون ریال ساعت و عینک قاچاق کشف و ضبط شد این در حالی است که چندی قبل 40 کیلوگرم محموله مرجان دریایی که از جزیره قشم در حال قاچاق به داخل کشور بود به ارزش 40 میلیون تومان کشف و ضبط شد

مهری با اشاره به انهدام باند جعل اسناد شرکت ایران خودرو افزود: با ارسال پرونده ای از سوی دادسرای فرودگاه به پلیس آگاهی فرودگاه مهرآباد، شرکت ایران خودرو مدعی شد افرادی در حال جعل اسناد حواله فروش این خودروها هستند. در ادامه 2 نفر از متهمان که یکی از آنها کارمند این شرکت بود شناسایی و دستگیر شده و به کلاهبرداری 250 میلیون تومانی اعتراف کرد.