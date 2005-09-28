معصومي با برتري دردور دوم حريف كورماگمدف شد

به گزارش خبرنگار" مهر" فردين معصومي نماينده وزن 120كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد كشورمان دردوردوم رقابتهاي اين وزن در مسابقه‌هاي جهاني كشتي آزاد در بوداپست موفق شد كشتي‌گير مغولستان را با امتياز 4 بريك شكست دهد.

معصومي مقابل توشينتوگ انخ تويا ازمغولستان در وقت اول با نتيجه 3 برصفر برنده شد و دروقت دوم نيزبا نتيجه يك بريك او را شكست داد وبه پيروزي رسيد.

وي درمرحله مرحله نخست كشتي گيري از ايتاليا به نام فرانسيسكو ميانوپتا ازايتاليا را شكست داده بود. وي درمرحله بعد به مصاف كورماگمدكورماگمدف از روسيه قهرمان سال 97 جهان خواهد رفت.