به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين كارگردان صاحب‌نام و خالق آثاري چون «دنياي ديوانه ديوانه ديوانه»، «تداعي»، «اتل متل» و «چشم تنگ دنيادار» در دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كارتوني و هنر ديجيتالي چين كنار تيزيانا لوسكي مديرعامل جشنواره معروف انسي و 6 داور ديگر خارجي كار بررسي و داوري آثار شركت كننده در اين جشنواره را آغاز كرده است.

بنا بر گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، فيلم «ابرقدرت‌ها» يكي ديگر از آثار پويانمايي زرين‌كلك نيز در بخش جنبي اين جشنواره نمايش داده مي‌شود. جشنواره فيلم چين با حمايت وزارت فرهنگ اين كشور از روز 6 مهر ماه آغاز شده است و تا 13 مهر ماه به كار خود ادامه مي‌دهد.

اين جشنواره از بخش‌هايي مانند مسابقه‌، برترين فيلم‌هاي چين، هنر پويانمايي و بازار بين‌المللي فيلم‌هاي كارتوني تشكيل شده است.

سخنراني چهره‌هاي صاحب‌نام و دست اندركاران اين صنعت، مانند ژوان و گلسانگ رييس و مدير اجرايي شركت معروف انيميشن تون بوم چين از ديگر برنامه‌هاي جنبي اين رويداد هنري است.

نورمن راجر آهنگ‌ساز معروف كانادايي فيلم‌هاي پويانمايي كه در ساخت فيلم‌هايي مانند «پدر و دختر» و «پيرمرد و دريا» همكاري داشته است، همچنين نلسون شين رييس آسيفاي كره و مارگريت آن‌توره رياست عالي جشنواره معروف زاگرب از ديگر سخنرانان اين بخش به شمار مي‌روند. جشنواره بين‌المللي فيلم كارتوني و هنر ديجيتالي چين 13 مهر ماه خاتمه مي‌يابد.

