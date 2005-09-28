۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۴

نورالدين زرين‌كلك به گروه داوري جشنواره فيلم چين پيوست

نورالدين زرين‌كلك كارگردان برجسته سينماي پويانمايي ايران براي داوري آثار شركت كننده در جشنواره بين‌المللي فيلم چين در اين كشور به سر مي‌برد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين كارگردان صاحب‌نام و خالق آثاري چون «دنياي ديوانه ديوانه ديوانه»، «تداعي»، «اتل متل» و «چشم تنگ دنيادار» در دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كارتوني و هنر ديجيتالي چين كنار تيزيانا لوسكي مديرعامل جشنواره معروف انسي و 6 داور ديگر خارجي كار بررسي و داوري آثار شركت كننده در اين جشنواره را آغاز كرده است.
بنا بر گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، فيلم «ابرقدرت‌ها» يكي ديگر از آثار پويانمايي زرين‌كلك نيز در بخش جنبي اين جشنواره نمايش داده مي‌شود. جشنواره فيلم چين با حمايت وزارت فرهنگ اين كشور از روز 6 مهر ماه آغاز شده است و تا 13 مهر ماه به كار خود ادامه مي‌دهد.
اين جشنواره از بخش‌هايي مانند مسابقه‌، برترين فيلم‌هاي چين، هنر پويانمايي و بازار بين‌المللي فيلم‌هاي كارتوني تشكيل شده است.
سخنراني چهره‌هاي صاحب‌نام و دست اندركاران اين صنعت، مانند ژوان و گلسانگ رييس و مدير اجرايي شركت معروف انيميشن تون بوم چين از ديگر برنامه‌هاي جنبي اين رويداد هنري است.
نورمن راجر آهنگ‌ساز معروف كانادايي فيلم‌هاي پويانمايي كه در ساخت فيلم‌هايي مانند «پدر و دختر» و «پيرمرد و دريا» همكاري داشته است، همچنين نلسون شين رييس آسيفاي كره و مارگريت آن‌توره رياست عالي جشنواره معروف زاگرب از ديگر سخنرانان اين بخش به شمار مي‌روند. جشنواره بين‌المللي فيلم كارتوني و هنر ديجيتالي چين 13 مهر ماه خاتمه مي‌يابد.

کد مطلب 235144

