سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه سلامت فصل الخطاب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز یکشنبه در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی گفت: در حوزه حقوقی معمولا رضایتمندی خدمت گیرندگان پایین است. این حوزه قطعا در وزارت بهداشت حوزه دشواری است. در حوزه سلامت خوشبختانه با آمدن دولت جدید که تقریبا امروز یک سال تمام از عمر آن گذشته، مورد توجه ویژه قرار گرفت.امیدواریم در قالب طرح تحول سلامت تا پایان دولت این توجه ویژه وجود داشته باشد و بتوانیم قدم های ویژه ای برداریم.

وزیر بهداشت افزود: اگر قرار باشد تحول در بخش سلامت اتفاق بیفتد، باید هم مجلس و هم دولت تصمیمات ویژه ای را بگیرند البته این اتفاق افتاده و در اسناد بالادستی نیز به این مهم توجه شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: اول امسال ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت را از سوی مقام معظم رهبری داشتیم سیاست هایی که فصل الخطاب هستند و راه را برای همه ما مشخص کرده اند.

به گفته وزیر بهداشت هر قانونی که تصویب می شود باید مبتنی بر این سیاست ها باشد و امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای قوانین را تصویب کنند که مغایرتی با این سیاست ها وجود نداشته باشد.

هاشمی گفت: پرداخت های مردم به سیستم های بهداشتی و درمانی باید یکپارچه شود و دوگانگی و لیبرالیسم در حوزه بهداشت حذف شود. بیمه ها باید تجمیع شود و این کار نیاز به مجری با جرات دارد تا بتواند بیمه ها را سر و سامان دهد.

وی افزود: باید هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی از خدمت رسانی دو گانه جلوگیری کنیم این کار نیاز به واقعی کردن تعرفه ها دارد و با تحکم و زور میسر نیست و نیاز به مشوق دارد.

هاشمی ادامه داد: درست است که تصور می کنیم قانون داریم ولی هنوز قوانینی تعریف نشده وجود دارد و در عین حال مجریانی نیاز داریم که اهتمام داشته باشند. در راس این مجریان دولت باید تصمیم بگیرد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: عدم احترام به قانون در کشور ما مشکل بزرگی است. یکی از اقدامات خوب معاونت حقوقی وزارت بهداشت ساماندهی و تنقیه قوانین به هم ریخته است که در موازات هم هستند. ساماندهی مقررات کمک بسیار بزرگ به مردمی است که نارضایتی های فراوان از سیستم بهداشت و درمان کشور دارند.

وزیر بهداشت افزود: امیدواریم با همدلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه قضایی مجلس بتوانیم قوانین را ساماندهی کنیم.

به گفته هاشمی سالانه خانواده هایی هستند که به خاطر مشکلات درمانی به زیر خط فقر می روند. چون جایی که باید از آن ها حمایت می شده، این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم بتوانیم با قانون گذاری در رفع این مشکلات قدم های موثری برداریم.