تحصیل 1200 دانشجومعلم دختر در دانشگاه فرهنگیان تبریز/ ظرفیت 210 نفری برای پذیرش دانشجو

نسرین پیرسمساری یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هزار و 200 دانشجو معلم در این دانشگاه تحصیل می کنند که در همان بدو ورود هم استخدام رسمی شده و هم شهریه به آنها داده می شود که با توجه به شرایط مناسب این دانشگاه، دانشجویان زیادی رغبت به تحصیل در این دانشگاه دارند.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون نیز برای پذیرش 210 دانشجو برای ترم بهمن ماه به سازمان سنجش اعلام آمادگی کرده ایم که این تعداد در هفت رشته پذیرفته شده و در صورت موافقت سازمان سنجش به بدنه این دانشگاه افزوده می شوند.

پیرسمساری با اشاره به برنامه ریزی برای افزوده شدن رشته های کارشناسی ارشد به این دانشگاه گفت: برنامه ریزیهای لازم برای این امر صورت گرفته تا در صورت فراهم شدن مقدمات آن اولین استانی باشیم که اقدام به افزودن رشته های کارشناسی ارشد می کنیم.

وی افزود: در صورتی که بتوانیم امکانات رفاهی را در دانشگاه افزایش بدهیم به طور یقین شاهد جذب تعداد دانشجو معلمان بیشتری خواهیم بود اما در شرایط کنونی و با توجه به محدود بودن منابع مالی و رفاهی دانشگاه همین تعداد دانشجو برای این پردیس کافی است.

رئیس پردیس فاطمه الزهرا تبریز دانشگاه فرهنگیان در پایان اظهار داشت: هزینه 10 میلیارد ریال از محل مشارکت های داخلی استان به این پردیس اختصاص یافته که این هزینه صرف فضای گلخانه ای، احیای فضای سبز دانشگاه ها، هوشمندسازی کلاس ها شده است که از مهرماه سال جاری شاهد به کارگیری سیستم هوشمند در کلاس های این دانشگاه خواهیم بود.