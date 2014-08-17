به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوره آموزشی شعر جوان انقلاب (آفتابگردانها) که چندی دیگر در شهرکرد برگزار خواهد شد، پیش از ظهر امروز یکشنبه 26 مرداد با حضور علیمحمد مؤدب مدیرعامل موسسه شهرستان ادب و میلاد عرفانپور مدیر دفتر شعر شهرستان ادب در این موسسه برگزار شد.
در ابتدا از پوستر دومین اردوی آموزشی این رویداد رونمایی شد و سپس مؤدب گفت: حدود نیم قرن پیش، امام خمینی(ره) به زبان فارسی سخن گفت و زبان مسلط جهان آن روز را به چالش کشید؛ زبانی که انگلیسی بود و معنایش، قدرت و زور بود. امام با تکیه بر معارف اسلام و جوهر عدالتخواهی موحدانه نهفته در اسلام، با رویکرد به منابع دینی، سالها به زبان فارسی سخن گفت و در عالم منشا اثر بود. بیشک یکی از تحولآفرینترین زبانهای معاصر، زبان فارسی است. این زبان، منشا تحولات فکری و اجتماعی زیادی شد و همه این تحولات با خطابههای امام خمینی (ره) شروع شد و با سخنرانی متفکران و اندیشمندان دیگر ادامه پیدا کرد.
وی افزود: امام بازی را در عالم به هم زد و امروز شاهدیم که کشورهایی مانند انگلیس که سالها برای نابودی زبان فارسی در حوزه امپراطوری ایران تلاش کردند، امروز به تبلیغاش در تلویزیونها و شبکههای ماهوارهای میپردازند. یعنی جریان تبلیغ زبان فارسی توسط کسانی اداره میشود که روزی برای نابودیاش هزینه کردند و حالا ناچارند برای مقابله با قدرت زبان فارسی، به نوعی به آن دامن بزنند. یعنی به چالش با زبان فارسی امام آمدهاند.
مدیرعامل شهرستان ادب ادامه داد: شعر جوان انقلاب اسلامی، چشمه خلاقیتهایی است که زبان فارسی را زنده نگه خواهد داشت. شعر با 2 رویکرد عمده خلاقیت و گرایشهای تازه و دیگری احیای میراث و متون گذشته، زبان را زنده نگه میدارد. در این مسیر، دورههای آموزشی شعر جوان انقلاب با نگاهی ملی از همهجای ایران، جوانهای خلاق مورد نظر آرمان امام را گرد هم میآورد تا برای شعر در یک صف حاضر شوند، بیاموزند و تجربه کسب کنند تا بتوانند با خلاقیتشان عامل احیای زبان فارسی و قدرتبخش به آن باشند.
مؤدب گفت: یکی از کارکردهای جدی که نگاه ملی به شعر جوان دارد، این است که وقتی شاعرانی از نقاط مختلف کشور حضور دارند، میراث شفاهی ما که به دلیل فعالیت رسانههای تصویری در حال از بین رفتن است، به صورت حداقلی، متولیانی خواهد داشت. برخی از کلماتی که از پدران ما به ما رسیدهاند، این روزها در حال از بین رفتن هستند. این جوانان عامل جدی گرفتهشدن آنچه که دارد از دست میرود، هستند.
در ادامه میلاد عرفانپور گفت: برپایی دوره آموزشی شعر جوان انقلاب، از سال 90 آغاز شد و این دورههای سالانه برمبنای استعدادیابی گسترده از کل کشور و همه شهرستانها به راه افتاد. استعدادیابی و جستجوی ما برای شناختن چهرههای نو در حوزه شعر انقلاب به میزانی بود که پس از 2 دوره نخست، میتوانیم بگوییم دورههای آموزشی شعر انقلاب، از حیث محتوا و اجرا به یک پختگی رسیده است. به طوری که برنامه ثابت و مشخص دوره، اعم از اردوها، کلاسها و موضوعات، از پیش معیّن هستند و یک فرایند کارشناسیشده برای پرورش شاعران نوجوان و جوان در دستور کار قرار دارد.
این شاعر گفت: در حال حاضر، در متن سومین دوره سالانه آفتابگردانها هستیم. از ابتدای این دوره که بهمنماه سال 92 بود تا الان، برنامههای متنوع، مستمر و جدی برای اعضای سومین دوره برگزار شده است. نخستین اردوی این دوره برای آقایان عضو در بهمنماه سال گذشته در اصفهان برپا شد. نخستین اردوی این دوره برای بانوان هم در اردیبهشت ماه امسال به میزبانی تهران برگزار شد. طبق روال سالهای گذشته هر دوره آموزشی ما شامل 3 اردوی چند روزه است. البته امسال اردوهای ویژه بانوان شاعر به برنامههای آموزشی ما افزوده شده است و هر سال 3 اردو به بانوان شاعر اختصاص خواهد داشت. نشست خبری امروز، درباره دومین اردوی سومین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب است که از 30 مرداد تا 3 شهریور، برای آقایان در شهرکرد برگزار خواهد شد.
مدیر دفتر شعر شهرستان ادب گفت: شاید این سوال پیش بیاید که چرا شهرکرد؟ در اردویی که برگزار شدند، شهرهای مختلفی را به میزبانی انتخاب کردیم و حداکثر تلاشمان این بود که از تمرکز فعالیتها در پایتخت جلوگیری کرده و برنامهها را در شهرستانها به ویژه شهرهای شعرخیز برگزار کنیم. اردوهای قبلی در ورامین، مشهد، اصفهان و دماوند برگزار شدند و شهرکرد به سبب سابقه روشن و ارزشمندی که در حوزه شعر انقلاب داشته و دارد، شاعران بزرگ و توانمندی که از این شهر معرفی شدهاند و جریانسازیاش در این زمینه، انتخاب شده است. نکته دیگر اینکه، انجمن شعر شهرستان ادب، چند ماهی است که با نام چکاد در شهرکرد آغاز به کار کرده و پایگاهی برای استعدادیابی در استان چهارمحال و بختیاری است. برگزاری اردوی دوم ما در شهرکرد میتواند به تعامل اساتید و شاعران با انجمن چکاد کمک شایانی کند.
عرفانپور در بخش دیگری از سخنانش گفت: اردوی شهرکرد، 5 روز آموزشی خواهد داشت که در سرفصلهای متنوع و مورد نیاز براساس جلسات مستمر کارشناسی و با مشورت اساتید، تعیین شدهاند. کلاسهایی در حوزه تئوری ادبی و فن شعر و کلاسهایی هم به عنوان کارگاه نقد شعر برگزار خواهد شد. کلاسهای تئوری ادبی با این موضوعات و اساتید برگزار میشود: کلاس شعر نیمایی با تدریس یوسفعلی میرشکاک. آقای میرشکاک به دلیل تسلطی که بر نهجالبلاغه دارد، کلاسی با عنوان شناخت نهجالبلاغه هم خواهد داشت. در حوزه موسیقی شعر هم یکی از اساتید بهنام چهارمحال و بختیاری با نام محمد حکیمآذر و در حوزه سعدیشناسی هم کلاسی با تدریس قربان ولیئی برگزار خواهد شد. جریانشناسی شعر انقلاب اسلامی هم کلاس دیگر این دوره است که با تدریس زهیر توکلی برگزار شده و تکملهای بر مباحث اردوی قبلی است. تدریس کلاس سبک زندگی هم با حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی خواهد بود.
وی ادامه داد: در زمینه کارگاههای نقد شعر هم، محمدحسین جعفریان، سعید بیابانکی، ناصر فیض و مصطفی محدثی خراسانی جلساتی خواهند داشت. در خلال برگزاری این اردو، شب شعر بزرگ و عمومیتری در شهر کرد برگزار خواهد شد که هم شاعران مطرح کشور و هم شاعران مطرح چهارمحال و بختیاری در آن حضور خواهند داشت. این شب شعر روز اول شهریور با عنوان «شب شعر آفتابگردانها» برگزار خواهد شد. افتخار داریم در حاشیه این اردو، در مراسم تشییع چند شهید گمنام در شهرکرد حضور داشته باشیم. این مراسم نیز روز جمعه 31 مرداد برگزار خواهد شد.
این شاعر درباره تعداد حاضران در این اردو گفت: 70 نفر از شاعران جوان که عضو دورههای آموزشی هستند در این اردو حضور دارند. به علاوه، حدود 6 شاعر جوان و مطرح کشور به عنوان مهمان ویژه و حدود 10 نفر از اساتید نیز در دوره حضور خواهند داشت.
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