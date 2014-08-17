برنامه های مدیرعامل جدید مخابرات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیر عامل جدید شرکت مخابرات با اشاره به تمرکز به هفت حوزه افزود: بهینه سازی جریان هزینه – فایده، تحول در خدمات، همکاری راهبردی با ذینفعان کلیدی، بهینه سازی زیرساخت شبکه، حفظ و نگهداری سهم حداکثری بازار و توسعه فروش و بازاریابی، توسعه سازمان، حفظ و توسعه منابع انسانی از جمله این حوزه ها است.

صدرآبادی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف حوزه های تمرکز یاد شده 30 اولویت کاری تعریف شده که انتظار می رود با اجرای آن در دوره های کوتاه مدّت ، میان مدّت و بلند مدّت اهداف عالی شرکت تأمین شود.