  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

در 7 حوزه کاری ؛

برنامه های مدیرعامل جدید مخابرات اعلام شد

برنامه های مدیرعامل جدید مخابرات اعلام شد

مدیر عامل جدید شرکت مخابرات ایران هفت حوزه تمرکز فعالیت ها و اولویت های برنامه کاری آتی مخابرات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیر عامل جدید شرکت مخابرات با اشاره به تمرکز به هفت حوزه افزود: بهینه سازی جریان هزینه – فایده، تحول در خدمات، همکاری راهبردی با ذینفعان کلیدی، بهینه سازی زیرساخت شبکه، حفظ و نگهداری سهم حداکثری بازار و توسعه فروش و بازاریابی، توسعه سازمان، حفظ و توسعه منابع انسانی از جمله این حوزه ها است.

صدرآبادی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف حوزه های تمرکز یاد شده 30 اولویت کاری تعریف شده که انتظار می رود با اجرای آن در دوره های کوتاه مدّت ، میان مدّت و بلند مدّت اهداف عالی شرکت تأمین شود.

کد مطلب 2351470

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