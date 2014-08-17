خبرنگاران کردستانی کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به آوارگان عراقی اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران استان کردستان امسال به مناسبت روز خبرنگار در حرکتی نمادین قلم های خود را برای حمایت از مردم مظلوم غزه اهدا کردند و امروز هم در میدان آزادی سنندج گردهم آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از این ستمدیدگان اعلام کنند.ه

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای ستمدیدگان و آوارگان عراقی از روز پنج شنبه 23 مردادماه امسال دایر شده است و امروز هم خبرنگاران استان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به پایگاه مستقر در میدان آزادی سنندج تحویل دادند.

هنرمند کرد برجسته قطب الدین صادقی هم امروز در محل استقرارپایگاه جمع آوری کمک های مردمی به آوارگان عراقی حضور یافت تا بدین وسیله حمایت خود را اعلام کرده و کمک خود را هم به مردم مظلوم شمال عراق اهدا کند.

علاوه بر خبرنگاران استان جمعی از اعضای شورای اسلامی شهرسنندج، معاونین و کارکنان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان، رئیس جهاد دانشگاهی استان، کارکنان تبلیغات اسلامی استان هم امروز کمک های خود را به این پایگاه تحویل دادند.

ناصری یکی از خبرنگاران استان در حاشیه این حرکت بشردوستانه به خبرنگار مهر گفت: خبرنگاران علاوه بر انعکاس مشکلات مردم در تمامی عرصه های دیگر همچون حمایت و یاری رسانی به مردم مظلوم حضوری فعال داشته و دارند.

وی عنوان کرد: وقتی خبرنگاران ، هنرمندان و نخبگان و مسئولان در جامعه ای اقدام به حرکتی ارزشمند و انسانی می کنند بدون شک موجب ترغیب و تشویق آحاد مردم به انجام این عمل خواهند شد.

وی بیان کرد: خبرنگاران با اهدای قلم خود در روز خبرنگار اقدامی بسیار شایسته انجام دادند چرا که آنها به جهانیان نشان دادند که تنها سلاح خود یعنی قلمشان را تا آخرین لحظه زندگی در راه دفاع و حمایت از ستمدیدگان جهان به کار خواهند بست.

غریب سجادی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج هم به خبرنگار مهر گفت: این حرکت فعالان رسانه ای استان و همچنین حضور هنرمند برجسته ای نظیر دکتر صادقی برای کمک به مردم ستمدیده شمال عراق نشان از توجه و اهمیت بیش از پیش این قشر به مردم مظلوم است.

وی بیان کرد: اهالی رسانه همواره درصدد انعکاس مشکلات، تنگناهای جامعه و رساندن آنها به گوش مسئولان بوده اند و این بار نیز گروهی با محکوم کردن اقدامات ظالمانه گروهک تکفیری داعش علیه مردم ستمدیده شمال عراق اقدام به حمایت از این مظلومان کردند.

وی اظهار داشت: از نظر دین مبین اسلام کمک به همنوع از وظایف اصلی مسلمانان است لذا همه ما باید در راستای یاری افرادی که اکنون نیاز به کمک دارند، تلاش کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج عنوان کرد: خوشبختانه مردم استان کردستان در این چند روز از برپایی چادرهای جمع آوری کمک های مردمی به آوارگان شمال عراق همچون مواقع موردنیاز دیگر استقبال چشمگیر و پرشوری داشتند.

سجادی بیان کرد: وقتی اهالی رسانه و هنرمندان آن برای انجام کاری پیشقدم می شوند قطعا شاهد مشارکت بیشتر مردم خواهیم بود لذا از این لحاظ کار و اقدام خبرنگاران و هنرمندان استان بسیار ارزشمند است.

کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان امروز 4 میلیون ریال برای کمک به آوارگان شمال عراق پرداخت کردند.