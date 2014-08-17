منطقه گردشگری "سوگله" توسط شهرداری گرگان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی محمد علی پیش از ظهر شنبه در نشستی با حضور رسانه ها با اعلام خبر ساماندهی منطقه گردشگری سوگله در گرگان، گفت: طی بازدیدی که به اتفاق معاونت خدمات شهری،مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز وجمعی از کارشناسان خدمات شهری و زیبا سازی از منطقه گردشگری سوگله (تپه هزار پیچ) به عمل آوردند قرار شد به منظور استفاده بهینه از این فضا و بهره برداری کامل و صحیح از پتانسیل های موجود، این منطقه گردشگری احیا می شود.



وی با ابراز امیداواری برای احیای منطقه گردشگری سوگله، گفت: تلاش ما جذب توریست و استقبال مسافران فراهم است، فضای سبز این منطقه با اقدامات این شهرداری شاداب و همخوان با طبیعت می شود.



وی خاطرنشان کرد: تپه هزار پیچ یا سوگله، تپه ای مشرف بر شهر گرگان و دارای چشم انداز زیبا و وسیعی بر این شهر است که در ابتدای ورودی به گرگان از سمت غرب واقع شده است.

حاجی محمدعلی در باره ویژگی های این مکان گردشگری گفت: این منطقه علاوه بر طبیعتی بکر و سبز قابلیت دسترسی به راه‌آهن و فرودگاه و قرارداشتن در کنار جاده اصلی را دارد.

در همین جلسه، شهردار گرگان از انجام فاز اول مطالعات پنجمین تقاطع غیر همسطح شهر در محدوده ناهارخوران به صیاد شیرازی و ششمین تقاطع در محدوده خیابان مطهری شمالی به سمت بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی) خبر داد.

حسین صادقلو افزود: بر اساس مطالعات مذکور به بررسی و تبادل نظر درباره مواردی همچون وضعیت معابر، دسترسی ها، حرکتهای گردشی مورد نیاز، وضعیت توپوگرافی منطقه، شرایط هندسی تقاطع، املاک مجاور طرح و برآورد اولیه هزینه های احداث ، استملاک اراضی و جابجایی تاسیسات پرداخته شد و همچنین ضرورت پیش بینی فضای لازم برای کریدور حمل و نقل عمومی درگزینه های مختلف زیرگذر و روگذر و حرکتهای همسطح آن مورد تاکید قرار گرفت.

ارجاع نخستین پروژه قابل سرمایه گذاری شهرداری گرگان به هیئت عالی

وی ادامه داد: کلیات در این جلسه مقرر شد در جلسه آتی مشاور مطالعه کننده با بررسی موارد مطرح شده و تکمیل مطالعات، نسبت به ارائه گزینه های نهایی این تقاطع در هر یک از حالتهای زیرگذر و یا روگذر اقدام کنید.

صادقلو در ادامه گفت:با بررسی نخستین فرصت سرمایه گذاری در کمیسیون کارشناسی و ارجاع آن به کمیسیون هیئت عالی ، اولین جلسه این هیئت با آرزوی همراهی دعای خیر مردم برگزار شد.