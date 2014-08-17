  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

پیرمحمدی خبر داد:

تحویل 245 کلاس درسی به آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تا مهرماه سال جاری

تحویل 245 کلاس درسی به آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تا مهرماه سال جاری

تبریز- خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اجرایی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی از تحویل 245 کلاس درسی به آموزش و پرورش تا مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم پیر محمدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون عملیات اجرایی 245 کلاس درسی در استان ادامه دارد که امیدواریم با تلاش مسئولان تا اول مهر ماه این واحدها را به آموزش و پرورش تحویل دهیم.

وی با اشاره به جزئیات این کلاس های افتتاحی اظهار داشت: در خود شهر تبریز در سطح چهار مدرسه شاهد مقاوم سازی و احداث کلاس های درسی خواهیم بود که اجرای مقاوم سازی در مدارس شهید خراسانی با هشت کلاس و مدرسه فرهنگ با 15 کلاس و مدرسه امام صادق با 12 کلاس و احداث مجتمع آموزشی شهید مفتح با 18 کلاس درس در حال اقدام است.

پیرمحمدی همچنین با اشاره به نوسازی مدارس در مناطق زلزله زده آذربایجان هم گفت: در منطقه ورزقان اجرای مقاوم سازی مدرسه 10 کلاسه امام صادق مسقران و احداث مدرسه سه کلاسه متوسطه روستای کاسین و پنج کلاسه گویجه سلطان و چهار کلاسه سرخه دیزج در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این مدارس با مشارکت بنیاد برکت و اداره کل نوسازی و تخریب و بازسازی مدرسه نهریق توسط فرش مطهری و احداث مدرسه 9 کلاسه توسط اتاق بازرگانی اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست معاون اجرایی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در پایان گفت: همچنین احداث مدرسه دوکلاسه هرزه ورز در منطقه هریس توسط بانک اقتصاد نوین از دیگر پروژه های این اداره کل است.
 

کد مطلب 2351500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      افرين هزار افرين

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها