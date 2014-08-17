تحویل 245 کلاس درسی به آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تا مهرماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کریم پیر محمدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون عملیات اجرایی 245 کلاس درسی در استان ادامه دارد که امیدواریم با تلاش مسئولان تا اول مهر ماه این واحدها را به آموزش و پرورش تحویل دهیم.

وی با اشاره به جزئیات این کلاس های افتتاحی اظهار داشت: در خود شهر تبریز در سطح چهار مدرسه شاهد مقاوم سازی و احداث کلاس های درسی خواهیم بود که اجرای مقاوم سازی در مدارس شهید خراسانی با هشت کلاس و مدرسه فرهنگ با 15 کلاس و مدرسه امام صادق با 12 کلاس و احداث مجتمع آموزشی شهید مفتح با 18 کلاس درس در حال اقدام است.

پیرمحمدی همچنین با اشاره به نوسازی مدارس در مناطق زلزله زده آذربایجان هم گفت: در منطقه ورزقان اجرای مقاوم سازی مدرسه 10 کلاسه امام صادق مسقران و احداث مدرسه سه کلاسه متوسطه روستای کاسین و پنج کلاسه گویجه سلطان و چهار کلاسه سرخه دیزج در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این مدارس با مشارکت بنیاد برکت و اداره کل نوسازی و تخریب و بازسازی مدرسه نهریق توسط فرش مطهری و احداث مدرسه 9 کلاسه توسط اتاق بازرگانی اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست معاون اجرایی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در پایان گفت: همچنین احداث مدرسه دوکلاسه هرزه ورز در منطقه هریس توسط بانک اقتصاد نوین از دیگر پروژه های این اداره کل است.

