نقش فناوري هاي نوين در فعاليت هاي علمي جهاد دانشگاهي افزايش يابد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در ابتداي اين ديدار دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي گفت: جهاد دانشگاهي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي اين نهاد فعاليت مي كند و در حال حاضر بيش از 41 واحد دانشگاهي و 11 پژوهشكده در مجموعه جهاد دانشگاهي فعال هستند.

وي با تاكيد بر اينكه تنها 15درصد از بودجه جهاد دانشگاهي از محل اعتبارات عمومي تامين مي شود افزود: بخش اعظم بودجه اين نهاد از دسترنج اعضاي اين نهاد تامين مي شود.

رئيس جهاد دانشگاهي در ادامه به بيان عملكرد اين نهاد پرداخت و افزود: در بخش پژوهش اين نهاد يكي از مراكز پيش رو در كشور محسوب مي شود و تنها در سال گذشته اين نهاد موفق شده است معادل 250 ميليارد ريال قرارداد پژوهشي منعقد كند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليتهاي آموزشي اين نهاد اشاره كرد و افزود: آموزشهاي اين نهاد در سه بخش موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، مركز آموزش علمي - كاربردي و آموزشهاي كوتاه مدت ارائه مي شود كه در اين بين موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي با دارا بودن سه دانشكده فني - مهندسي، علوم انساني و هنر در 37 رشته بيش از 9 هزار دانشجو دارد.

دكتر منتظري همچنين در اين ديدار خواستار ارتقاء اين موسسه به دانشگاه علم و فرهنگ شد كه مورد موافقت كلي وزير علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به فعاليت هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي پرداخت و گفت: در حال حاضر اين نهاد با رويكردي تازه به راه اندازي مراكز و سازمانهاي نو اهتمام ورزيده است كه خبرگزاري دانشجويان ايران، مركز افكار سنجي دانشجويان ايران، مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان، خبرگزاري قرآن كشور، مركز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران و سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي از جمله اين مراكز هستند.

در ادامه اين جلسه، دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري با ابراز خرسندي از برگزاري اين نشست ضمن تاكيد بر تعامل هرچه بيشتر اين وزارتخانه با جهاد دانشگاهي گفت: با توجه به رويكرد جديد وزارتخانه كه توسعه فعاليت هاي فرهنگي است همكاري و تعامل اين وزارتخانه و نهادهايي همچون جهاد دانشگاهي مي بايست بيش از پيش افزايش يابد.

وي همچنين به رويكرد اين وزارتخانه به مقوله آموزش اشاره كرد و افزود: ديدگاه ما تاكيد متوازن ميان آموزش هاي ارائه شده و نيازهاي كشور است و مي بايست از ارائه آموزش هاي غيركاربردي خودداري شود.

دكتر زاهدي در بخش ديگري از سخنان خود به نياز كشور به فناوري هاي نوين اشاره كرد و از جهادگران خواست در اين زمينه به گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي خود بپردازند.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پايان سخنان خود با توجه به دعوت رئيس جهاد دانشگاهي، ابراز علاقه كرد تا در فرصت مناسب از بخش هاي مختلف اين نهاد بازديد داشته و در اين راستا زمينه هاي همكاري هرچه بيشتر فيمابين گسترش يابد.