راهبردهای سازمان اوقاف در عرصه اقتصاد مقاومتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی جعفری معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در پایان سال گذشته گفت: با توجه به سیاستهای ابلاغی معظم له؛ اجرای اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، واداشتن دشمن به عقب نشینی در جنگ اقتصادی، حفظ دستاوردها و تداوم پیشرفت و ایجاد اقتصاد متکی به دانش و فناوری و عدالت بنیان از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری رویکرد اقتصاد مقاومتی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا اعلام شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی را می‌توان مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور دانست.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف تصریح کرد: در همین راستا لازم و شایسته است که در سازمان اوقاف و امورخیریه و در مدیریت اقتصادی موقوفات، بدنبال مقاوم کردن اقتصاد وقف باشیم.

وی افزود: برای مقاوم کردن اقتصاد وقف و موقوفات، لازم است تا ابتدا نقاط آسیب‌ پذیر و شکننده در مقابل بحران‌های احتمالی، شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

جعفری گفت: در حوزه اقتصاد وقف و با توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان در 5 حوزه درون زایی(تکیه بر ظرفیت های داخلی)، مردم محوری، برون گرایی، دانش‌بنیان و پویا و مولد؛ فرصت ساز و انعطاف پذیر اقدام به تهیه برنامه برای تحقق وقف در مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی کرد.

وی با بیان اینکه در هریک از این 5 حوزه می‌توانیم راهبردهای کلان تهیه کرد و پس از آن برنامه عملیاتی برای اجرای آنها تدوین کرد افزود: راهبردهای اولیه معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه در حوزه درون زایی عبارت از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی موقوفات با توسعه و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری بر مبنای مزیت نسبی و متناسب با ظرفیت موقوفات موجود هر استان و ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی موقوفات به عنوان سرمایۀ فزاینده است.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف با اشاره به راهبرد کلان این معاونت در حوزه مردم محوری گفت: راهبردهای اولیه معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه مردم محوری شامل کاهش تصدی گری سازمان و پرداختن به ایفای وظایف حاکمیتی در چارچوب سیاستها، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد وقف و ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای مردم، عدم ورود در تصدی فعالیت های اقتصادی به دلیل نارسایی های ساختاری ناشی از حاکمیت سیستم مدیریت اقتصاد دولتی و افزایش سطح عمومی اشتغال می شود.



وی، افزایش سطح تعامل با دستگاه ها و نهادهای ذیربط، بهره گیری از ظرفیت متولیان موقوفات غیرمتصرفی، توسعه دیپلماسی وقف و اصلاح نگاه عمومی و ایجاد تغییر در نگرش مردم نسبت به وقف را از جمله راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه برون گرایی دانست.



جعفری با اشاره به راهبرد کلان این معاونت در حوزه دانش بنیان گفت: راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه دانش بنیان هم شامل؛ تعامل فعال و مستمر با مراکز دانشگاهی، حوزوی، پارک های علم و فناوری، ایجاد رشته دانشگاهی در حوزه وقف و اقتصاد وقف، استفاده از ظرفیت پایان نامه ها در قالب نیازسنجی طرح های مورد نیاز و خلق و تولید ثروت و ایجاد درآمد بیشتر از محل دانش، برای خدمت بیشتر به مردم است.



وی، استفاده از مزیت های نسبی، بهره گیری از نهادها و ابزارهای نوین پولی و مالی، بهره گیری از قابلیت های بازار سرمایه، مدیریت منابع مالی موقوفات، مدیریت مناسب بر مصرف و هزینه و مدیریت املاک و اراضی موقوفات را از جمله دیگر راهبردهای معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه برای اقتصاد مقاومتی دانست.

