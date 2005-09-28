فتواي ضد تروريسم علماي مسلمان در مساجد شمال آمريكا توزيع مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مدتي پيش علماي برجسته ايالات متحده، فتوايي صادر كرده اند و طي آن تمام فعاليتهاي تروريسم عليه غير نظاميان را ممنوع كرده و از مسلمانان خواستند در راستاي مبارزه با خشونت عليه غير نظاميان بي گناه، به مقامات رسمي كمك كنند.

شوراي فقه شمال آمريكا اعلام كرد، اسلام به شدت افراط گرايي ديني و استفاده از خشونت عليه انسانهاي بي گناه را محكوم مي كند. هيچ توجيهي در دين اسلام براي افراط گرايي يا تروريسم وجود ندارد.

اين فتوا همكاري با فرد يا افرادي كه در اقدامات تروريستي درگيرهستند را حرام اعلام كرده و همكاري مسلمانان، در راستاي حفظ جان تمام شهروندان را از وظايف هر مسلماني عنوان كرده است. روحانيون مسلمان طي اين فتوا تروريسم را به نام دين محكوم كرده و براي اثبات اظهارات خود آياتي از قرآن كريم و احاديث را به عنوان شاهد ارائه كرده اند.

اين فتوا عليه تروريسم از سوي نمايندگان بيش از 250 مركز اسلامي امضاء شده و از سوي 170 گروه و مؤسسه اسلامي و رهبران مسلمان تصويب شده است.

اين فتوا به دنبال فتوايي صادر شده است كه كميسيون اسلامي اسپانيا در ماه مارس اعلام كرد بن لادن كافر است و از مسلمانان خواسته بود شبكه القاعده را محكوم كنند.

در اين جزوه كه از سوي انجمن اسلامي شمال آمريكا منتشر شده، آمده است: به عنوان مسلمان بايد اين حقيقت را بپذيريم كه مسئوليت ما تبيين و حمايت از دين اسلام است. بايد براي حل مشكلات پيش روي، بويژه اقدامات تروريستي كه به نام اسلام انجام مي شود جايگاه اخلاقي خود را حفظ كنيم.

«انجمن اسلامي شمال آمريكا» كه بزرگترين گروه پوششي در اين منطقه محسوب مي شود، متشكل از سازمانها و افراد مسلمان است كه سكوي مشتركي را براي ارائه اسلام فراهم كرده است. از جوامع مسلمان حمايت كرده برنامه هاي آموزشي و اجتماعي آنها را توسعه مي دهد و رابطه مثبتي با ديگر جوامع ديني و سازمانهاي مدني برقرار كرده است.