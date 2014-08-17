پزشک خانواده باید در کشور اجرا شود/ لزوم توجه به توسعه عمران روستایی در شهرستان رشت

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام ارجاع ( پزشک خانواده ) از برنامه های مهم دولت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که از شهریور ماه سال 1391 اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای گیلان آغاز شد اما اجرای این طرح با موفقیت همراه نبود، اظهارداشت: تامین اعتبار قسمت کوچکی از عدم موفقیت اجرای این طرح بوده است چون مجلس شورای اسلامی اعتبار را در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می دهد.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی کشورهای دنیا امروز به سمت پزشک خانواده یا نظام ارجاع رفته اند بنابراین برای رفع معضل و مشکل سلامت در کشور باید به سمت نظام ارجاع حرکت کرد.

وی تاکید کرد: علاوه بر کمبود اعتبارات، فراهم نبودن بستر ها و سیاسی کاری از دیگر عوامل عدم موفقیت این طرح بوده است.

تامینی در ادامه با بیان اینکه پزشک خانواده باید بطور حتم و یقین در کشور اجرا شود، افزود: نظام ارجاع از برنامه های دولت جمهوری اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.

وی در پاسخ به این سئوال 130 میلیارد تومان اعتبار از محل ماده 180 در اختیار 13 نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بفرمائید سهم اعتباری خود را براساس چه اولویت های هزینه خواهید کرد، گفت: این حرکت، حرکت خیلی خوبی بوده است.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته این اعتبار در اختیار معاون رئیس جمهور قرار و به سلیقه عمل می شد.

وی افزود: این بار اعتبار مزبور در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا آنان بر اساس تشخیص خود هزینه کنند.

تامینی با بیان اینکه اعتبار 130 میلیارد تومانی در قالب پروژه های عمرانی تعریف شده است، اظهارداشت: این میزان اعتبار بیشتر به طرح های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 90 درصد و همچنین طرح های نیمه کاره اختصاص یافته است.

وی اذعان داشت: از این میزان اعتبار سهم هر نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی 10 میلیارد تومان ثابت نبوده بلکه سهم برخی بیشتر و برخی کمتر بوده است.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: سه نماینده رشت تمامی اعتبار را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری گیلان در اختیار فرمانداری شهرستان رشت قرار دادند تا بر اساس اولویت های عمرانی که از قبل تعریف شده است، هزینه شود.

وی افزود: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی نداشتن آب سالم و بهداشتی، راه دسترسی مناسب و گاز طبیعی در مناطق روستایی زیبنده نظام نیست.

تامینی یادآورشد: از محل ماده 180 اعتباری به شهرداری های شهرستان رشت اختصاص یافته تا در اجرای پروژه های عمرانی هزینه شود.