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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

از سوی شهرداری تهران اهدا می‌شود؛

25 سکه طلا برای انتخاب برترین سخنرانان جوان کشور در موضوع فلسطین

25 سکه طلا برای انتخاب برترین سخنرانان جوان کشور در موضوع فلسطین

شهرداری تهران با برپایی مسابقه‌ای سخنران برتر جوان کشور که با موضوع مقاومت اسلامی و فلسطین به ایراد سخنرانی پرداخته باشد را انتخاب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر سید عبدالله حسینی قائم مقام شورای سیاستگذاری دفتر حمایت از فلسطین شهرداری تهران صبح امروز در نشستی خبری از برگزاری مسابقه سراسری سخنرانی کوتاه با موضوع فلسطین و مقاومت اسلامی به منظور انتخاب سخنران جوان سال خبر داد و گفت: در این مسابقه هر فرد جوان 16 تا29 ساله باید سخنرانی کوتاه 6 دقیقه‌ای با موضوع این مسابقه را از خود ضبط کرده و برای شرکت در مسابقه ارسال کند.

به گفته حسینی هر یک زا داوطلبان باید در یکی از محورهای مسابقه فایل ویدئویی از سخنرانی خود را تهیه و به دبیرخانه ارسال کنند. در نهایت نیز 50 سخنران برگزیده جهت آزمون حضوری به این مسابقه دعوت خواهند شد و در نهایت همایشی نیز با حضور تمامی آنها برگزار خواهد شد.

وی محوریهای این مسابقه را انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در منطقه، فلسطین و بیداری اسلامی، فلسطین و وظیفه ملت‌ها، پایان صهیونیسم، تحولات جهانی و مقاومت اسلامی، ایران و بیداری اسلامی در منطقه، مقاومت اسلامی و خیزش جهانی و منطقه‌ای، فلسطین محور وحدت اسلامی، صهیونیسم اشغال فلسطین و برنامه جهانی، وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فلسطین، نژادپرستی رژیم صهیونیستی، محاصره کودکان و زنان فلسطینی، گروه‌های مقاومت، سوریه حلقه مقاومت و... عنوان کرد.

حسینی افزود: مهلت نهایی شرکت در این مسابقه 3 شهریور و تاریخ برگزاری همایش پایانی آن نیز آبان ماه سال جاری خواهد بود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین گفت: نفر نخست این مسابقه 10 سکه بهار آزادی دریافت خواهد کرد و نفرات دوم و سوم نیز هر یک پنج و سه سکه و نفرات چهارم تا دهم نیز هر کدام یک سکه دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 2351542

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