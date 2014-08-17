رکود و تورم به صنایع استان گلستان آسیب زده است

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پیش بینی می کنیم امسال رشد یک و نیم تا دو درصد در بخش اقتصادی داشته باشیم گفت: دولت بسته خروج از رکود را نهایی کرده است و در بخش معدن کل محدوده های مستعد معدنی را به پهنه های بزرگ تقسیم و واگذار کرده است تا بتواند رونق را در بخش معدن هم ایجاد کند.

وی تصریح کرد: در استان گلستان 800 میلیارد تومان بدهی معوقه به بانک ها است که تنها 15 درصد آن متعلق به بخش تولید است .

وی افزود: در برخی از این معوقات تولید کنندگان مقصر بوده اند و وام را از استان خارج کرده اند و در این زمینه ما حمایتی از این افراد انجام نمی دهیم .

این مقام مسئول تصریح کرد: ما بدهی های تولید کنندگان را تقسیم بندی کرده ایم و بدهی های معوق بعد از سال 89 را که به دلیل افزایش نرخ بوجود آمده بود را در دستور کار حمایت قرار داده ایم چرا که در افزایش معوقات خود مقصر نبودند.

قوانلو در ادامه بهبود فضای کسب و کار با سهل کردن بخشنامه ها ، افزایش سرمایه بانک ها و تبدیل بدهی شرکت های دولتی را از موارد بسته حمایت از تولید ذکر کرد و گفت: دولت تلاش دارد فعالیت بانک ها را به جای اصلی خود برگرداند و از بنگاه داری خارج کند چرا که در 8 سال گذشته بانک ها مکلف شده بودند تسهیلات تکلیف شده ای را انجام دهند که برای رهایی از ورشکستگی به بنگاه داری روی آورده بودند.

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان در ادامه بیان کرد: کارگروه حمایت از تولید هم در استان گلستان تشکیل شده است و نمایندگان بانکها، دولت و صنایع در این کارگروه عضو هستند و صنایعی را که بعد سال 89 گرفتار مشکل شده اند حمایت می کنیم و تسهیلات جدید می دهیم که از این حالت رکود خارج شوند.

قوانلو در ادامه افزود: وام هایی که طی سال های گذشته بدون حساب و کتاب به برخی افراد داده شد منشا بروز مشکلات و معوقات بانکی بوده است و در حال حاضر تمام اختیارات اعطای وام به تولید کنندگان را در اختیار بانک قرار داده ایم تا اهلیت متقاضی را بررسی کنند.

وی در خصوص معادن استان گفت: استان در بخش معادن ید، صدف کوهی . زغال سنگ فعال است وطی این مدت توانسته ایم اشتغال چند معدنی که تعطیل شده بود را برگردانیم .

9 معدن صدف کوهی در گلستان فعال است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: 9 معدن صدف کوهی در گلستان فعال است و 120 نفر مستقیم در آنها مشغول به کار هستند.

قوانلو با اشاره به اینکه در داخل کشورمان صدف کوهی تنها برای تهیه خوراک دام و طیور استفاده می شود، اظهار کرد: در سال 92 بیش از 80 هزار و 100 تن صدف کوهی از معادن استان گلستان استخراج شده است واز صدف کوهی در خارج از کشور برای صنعت رنگ سازی، داروسازی و به ویژه خمیر دندان استفاده می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان این که ذخایر قطعی معادن استان گلستان 14 میلیون و 191 هزار تن برآورد شده، اما ذخایر احتمالی آن بیشتر است.

وی تصریح کرد: غنی بودن محصول و وجود 97 درصد کربنات کلسیم در سنگ‌های صدف کوهی گلستان، استحصال آسان بدون نیاز به انفجار، خرد شدن راحت سنگ وهزینه کم اکتشاف آماده‌سازی، از مزایای این ذخایر است.

وی با بیان اینکه صدف‎های کوهی لایه‎های عظیم فشرده‎ای از فسیل گوش ماهی است، تصریح کرد: نزدیک به 2 میلیون سال پیش با پسروی آب دریای خزر صدف‎های کوهی تبدیل به سنگ شده و از کربنات کلسیم بسیار بالایی برخوردار است.

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت از حضور ایمیدرو در ماه های آینده در استان خبر داد و گفت: ایمیدرو بزرگترین شرکت معدنی کشور است و طی ماه های آینده طرح های مطالعالتی در خصوص ید و فلزات را در استان گلستان در دست انجام دارد.

قوانلو بیان کرد: پهنه ید داشلی برون به مساحت 500 کیلومتر، پهنه فلزی شیست های گرگان به مساحت 2915 کیلومتر و پهنه فلزی خوش ییلاق به مساحت 1880 کیلومتر مربع از طرح های مطالعاتی ایمیدرو در استان است.