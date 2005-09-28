تهديد حمله مجدد ارتش اشغالگر قدس به شهرهاي فلسطينيان // سفر قريب الوقوع ابومازن به واشنگتن

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز ازسفر قريب الوقوع خود به آمريكا خبرداد و از واشنگتن خواست تصميمات مقتضي را براي جلوگيري از افزايش دامنه حملات نظاميان اسرائيلي عليه مردم فلسطين اتخاذ كند .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس از ديداروگفتگوي با عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب در قاهره ابرازداشت : سفرمن به قاهره ضروري بود چرا كه من نمي خواهم چيزي را از آنها مخفي نمايم به همين دليل به مصريها اعلام كردم كه به زوي راهي واشنگتن خواهم شد.

با اين حال ابومازن سكوت مداوم آمريكا در قبال اعمال خشونت آميز ارتش اشغالگرقدس عليه مردم فلسطين را مورد انتقاد قرار داد و گفت : اين اولين بارنيست كه آمريكا سكوت اختيار مي كند و اين كشور دربسياري از شرايط دشوار فلسطينيان ساكت بوده و اكنون هم يكي از اين شرايط است .

وي ادامه داد:حوادث متعددي درحال اتفاق افتادن است و آمريكا به عنوان كشوري بزرگ و يكي از طرف هاي كميته چهارجانبه بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كند .



رئيس تشكيلات خودگران فلسطين خاطر نشان كرد: واشنگتن اگر اقدامات لازم را براي توقف اعمال خشونت آميز اسرائيل عليه مردم فلسطين انجام ندهد اوضاع بسيار پيچيده تر خواهد شد.

درهمين حال صائب عريقات وزيرمذاكره كنندگان فلسطيني ازتعويق ديدارآريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و ابومازن خبرداد.قراربود نخست وزير رژيم صهيونيستي دوم اكتبربا رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار كند.



عريقات پس از ديدار ابومازن با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر در قاهره اعلام كرد: ديدارطرفين اسرائيلي و فلسطيني به تعويق افتاده است و هنگامي كه مقدمات اين ديدار آماده شد آنها با هم ديدار خواهند كرد.

وي افزود: ما نمي خواهيم سلسله نشست هاي بي فايده برگزار كنيم بلكه مي خواهيم نشست هاي مفيد وخوب برگزارنماييم .

خبرديگر اينكه منابع نظامي اسرائيل وشاهدان گفتند:نظاميان اسرائيلي امروزدستكم درهاي 15 انجمن خيريه اسلامي جنبش هاي جهاد اسلامي و حماس را در كرانه باختري رود اردن مهرو موم كردند .

ارتش اشغالگر قدس دربيانيه اي اعلام كرد: اين دفاتر خيريه بخشي ازساختار زيربنايي جنبش هاي تروريستي حماس و جهاد اسلامي فلسطين را تشكيل مي دهند بنابراين صبح امروز در عمليات مشترك نيروهاي ارتش و دفاع شهري اسرائيل دركرانه غربي اين دفاتر مهر و موم شدند.

صهيونيست ها مدعي شدند كه تحت پوشش فعاليت هاي مربوط به امورخيريه اين دفاتر ازمجريان خانواده هاي عمليات انتحاري و تروريستهاي زنداني حمايت مالي مي كنند در نتيجه اسرائيل با غير قانوني دانستن اين دفاتر اقدام به بستن آنها كرده است .

راديو سراسري اسرائيل نيزدر تاييد اين خبر اعلام كرد: نيروهاي اسرائيلي از فرصت پيش آمده بهره گرفته و اقدام به بستن دفاتر خيريه درشهرهاي طولكرم ، بيت لحم، قلقيليه ، الخليل و رام الله كرده و اموال موجود در اين دفاتر را مصادره نمودند.

درهمين حال هواپيماهاي اسرائيلي بامداد امروز مجددا پل اصلي شهر بيت حانون درشمال نوار غزه را موشك باران كردند.



اين حمله در زماني صورت مي گيرد كه رژيم صهيونيستي از 5 روز پيش دورجديد حملات سهممگين خود را عليه مردم بي دفاع فلسطين تشديد كرده است .

درهمين حال " ايال اراد" مشاور آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي امروزگفت كه احتمال عقب نشيني جديد نظاميان اسرائيلي از كرانه باختري رود اردن وجود دارد.

وي دردانشكده هرتزليا در شمال تل آويو چنين گفت: اگرتوقف رايزني سياسي با فلسطينيان ادامه يابد دولت اسرائيل ناچار است مساله مرزها را از طريق خروج يكجانبه مورد بررسي قرار دهد.

درپي آن، ژنرال زيف فرمانده عمليات در ستاد مشترك ارتش اشغالگر قدس به فلسطينيان درمورد حمله موشكي به اراضي اشغالي هشدار داد و گفت : چنانچه اين روند ادامه يابد اسرائيل منطقه غزه را به منطقه خلع سلاح تبديل مي كند.

وي در كنفرانس خبري در تل آويو گفت : اگر حملات موشكي به اراضي ما ادامه يابد نيروهاي اسرائيلي شهربيت حانون را به منطقه خلع سلاح تبديل مي كنند.

او تهديد كرد: ما به زودي به ساكنان منطقه بيت حانون اعلام مي كنيم منازل خود را ترك كنند و سپس اين منطقه را با توپ گلوله باران خواهيم كرد .

ژنرال ارتش اشغالگر قدس درادامه عنوان كرد : پيام ما روشن و آشكار است و اينكه ما اجازه شليك موشكهاي قسام را به اسرائيل نمي دهيم و ملت فلسطين و تشكيلات خودگردان فلسطين بايد يكي از اين دوگزينه را انتخاب كنند يا خود سرنوشتشان را بدست بگيرند و يا سرنوشت خود را به جنبش حماس و پيروانش بسپارند.