تهاتر سالانه دو میلیارد دلار کالای اساسی ایران با گاز ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید اسدیان صبح یکشنبه در نشست میز ترکمنستان که با هدف بررسی موانع و مشکلات تجار ایران در امر تجارت با این کشور همسایه با حضور شماری از مسؤولان سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و مدیران استانی و کشوری در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: هیئت دولت برای افزایش ارتباط تجاری ایران با ترکمنستان تلاش می کند که در همین راستا اخیرا هیئت دولت مجوز واردات 10 میلیون دلار کالای بدون تعرفه از ترکمنستان را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: البته در طول سال های اخیر میزان صادرات ایران به ترکمنستان به بیش از 10 برابر افزایش یافته به گونه ای که پارسال 857 میلیون دلار کالاهای مختلف از ایران به این کشور همسایه شمالی صادر شد.

اسدیان تصریح کرد: صادرات این میزان کالا به کشور ترکمنستان در حالی انجام شده که میزان واردات کالا از این کشور در سال گذشته 77 میلیون دلار بوده است.

وی در ادامه از اجرای طرح تهاتر گاز طبیعی ترکمنستان با کالاهای اساسی ایران خبر داد و گفت: در قالب این طرح سالانه دو میلیارد دلار کالا می تواند با گاز طبیعی ترکمنستان تهاتر شود.

به گفته وی ترکمنستان موافقت کرده تا ایران به جای پرداخت نقدی هزینه گاز وارداتی از این کشور، در قبال خرید گاز طبیعی کالاهای اساسی به ترکمنستان صادر کند که این موضوع فرصت خوبی برای تجار و بازرگانان ایرانی به شمار می رود.

اسدیان همکاری مشترک ایران با ترکمنستان و گسترش مبادلات تجاری با این کشور را مهم ترین عامل پذیرش این تهاتر از سوی کشور همسایه دانست و افزود: در حال حاضر میزان صادرات کالا از ایران به ترکمنستان حدود دو برابر میزان صادرات به کشورهای آفریقایی است که با اجرای تهاتر مورد نظر این میزان به بیش از مقدار فعلی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل آمریکا و اروپای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت مرز باجگیران برای انجام مبادلات تجاری با کشور ترکمنستان اظهار داشت: محدودیت کاری در باجگیران، ترافیک سنگین خودرویی و نبود واگن در این معبر مهم ترین موانع بازرگانان ایرانی برای صادرات بیشتر کالا به ترکمنستان است.

وی با یادآوری برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران برای بهبود مراودات تجاری و اقتصادی ایران با ترکمنستان تلاش برای راه اندازی بازارچه پرسه سو در مرز خراسان شمالی با ترکمنستان، ایجاد رایزنی بازرگانی در سفارت کشورمان در ترکمنستان، پرداخت هزینه تجار ایرانی در نمایشگاه عشق آباد، تشکیل شورای مشترک بازرگانی و ... را از جمله برنامه های این سازمان برای توسعه تجارت با کشور ترکمنستان ذکر کرد.