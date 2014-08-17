ثبت نام سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: انجام فعالیت‌های قرآنی از ماموریت‌های مهم این سازمان است و در این راستا به این امر مهم توجه ویژه دارد.

وی اظهار داشت: از روز 25 مرداد ماه ثبت نام از شرکت کنندگان در سی و هفتمین مسابقات قرآنی سازمان اوقاف در بخش شهرستانی آغاز شده است.



مدیر کل اوقاف استان زنجان گفت: مسابقات قرآنی سی و هفتمین دوره سازمان اوقاف در سه بخش حفظ، قرائت و ترتیل برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: شرکت کنندگان در دو بخش زیر 16 سال و بالای 16 سال می توانند ثبت نام کنند.



وی در ادامه افزود: متقاضیان تا مهر ماه فرصت دارند با ارائه مدارک لازم و با مراجعه به سایت اوقاف ثبت نام کنند.



مدیر کل اوقاف استان زنجان گفت: مسابقات قرآنی در بخش حفظ قرآنی در بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام باقری گفت: مسابقات در دو بخش خواهران و برادران برگزار می شود.

وی یاد آورشد: برندگان پس از برگزاری مسابقات در دوره شهرستانی به مسابقات کشوری راه می یابند.

مدیر کل اوقاف استان زنجان افزود: سازمان اوقاف در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به امر قرآنی را اولویت کاری خود قرار داده است.

حجت الاسلام باقری تصریح کرد: توجه به مقوله مهم قرآن باعث تقویت ارزشهای دینی جوانان امروز می شود و در این میان این سازمان رسالت سنگینی را بر دوش دارند.



