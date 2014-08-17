اجتماع عشایر چهارمحال و بختیاری در حمایت از مردم غزه/ "مرگ بر اسرائیل" در شهرکرد طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عشایر چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یک شنبه با ایجاد اجتماعی در حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده غزه، تنفر خود را از رژیم اشغالگر قدس نشان دادند.

عشایر با سر دادن شعارهای ، عشایر بیدار است از اسرائیل بی زار است و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم و ستمدیده غزه اعلام کردند.

عشایر همچنان به آرمان های انقلاب اسلامی پایبند هستند

فرمانده سپاه عشایر چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: عشایر همچنان به آرمان های انقلاب اسلامی پایبند هستند.

منوچهر قلی زاده اظهار داشت: عشایر این استان هم زمان با سایر اقشار در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده غزه شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه عشایر هموراه پیرو ولایت هستند، تصریح کرد: عشایر در هر زمینه و هر صحنه حضور فعال داشته و هموره از ولایت فقیه تبعیت خواهند کرد.

قلی زاده با بیان اینکه عشایر با این حرکت خود نشان دادند مردم مظلوم غزه تنها نیستند، اذعان داشت: عشایر همواره اعلام پشتیبانی از مردم غزه را دارند.

فرمانده سپاه عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عشایر با روحیه سلحشوری و جنگ آوری اعلام پشتیبانی از مردم مظلوم و ستمدیده غزه را کرده اند.

قلی زاده یادآور شد: عشایر بر این باورند که اسرائیل قطعا دوام نخواهد داشت و ما همواره در مقابل آن ها خواهیم ایستاد.

وی بیان داشت: عشایر همواره در خط مقام معظم رهبری هستند و این راه را ادامه خواهند داد.