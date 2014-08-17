تجمع عظیم عشایر کرمانشاه مقابل مسجد جامع/ سران اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سراسر دنیا مملو از اعتراضات و تحصن هایی است که در اعلام حمایت از مردم بی دفاع غزه و محکومیت جنایات رژیم جعلی اسرائیل صورت می گیرد.

مردم کرمانشاه هم در ماه های اخیر با برپایی تجمعات خودجوش و ... در سراسر استان این جنایات علیه بشریت را محکوم کرده و می کنند.

صبح امروز یکشنبه هم عشایر غیور استان کرمانشاه با تجمع در مقابل مسجد جامع این شهر، حمایتهای خود را از مردم بی دفاع غزه نشان دادند.

در این اجتماع بزرگ که حضور سران بسیاری از عشایر و ایلات استان کرمانشاه در آن مشهود بود، مردم عشایر با حمل پلاکاردها و تصاویری از جنایات رژیم غاصب اسرائیل، حمایت خود را از کودکان بی دفاع فلسطین و غزه اعلام کردند.

همزمان با کرمانشاه در هفت استان دیگر مشابه این تجمعات اعتراض آمیز در کشور برگزار شده است.

این مراسم به همت بسیج عشایری استان کرمانشاه و حضور گسترده زنان و مردان دلیر عشایر این خطه از ایران اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام یوسفی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان کرمانشاه و برخی دیگر از فرماندهان و سرداران هشت سال دفاع مقدس در این اجتماع بزرگ حضور داشتند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان کرمانشاه در این مراسم، اظهار داشت: عشایر غیور ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس دلاورمردی های بسیاری از خود به نمایش گذاشته اند که هنوز این ایثارگری ها بر تارک افتخارات هشت سال دفاع مقدس می درخشد.

حجت الاسلام یوسفی تاکید کرد: وجود عشایر در هر کشوری خود نعمت بزرگی محسوب می شود. امروز در کشور عراق و سوریه عشایر ابتکار عمل را در اختیار گرفته اند و یک تنه در مقابل گروهک های تروریست ایستاده اند.

در ادامه این مراسم، عشایر استان کرمانشاه با امضا طوماری علیه جنایات رژیم اسرائیل، سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری را محکوم کردند و خواستار معرفی سران رژیم اسرائیل به عنوان جنایتکاران جنگی شدند.

در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی جامعه عشایری استان کرمانشاه در حمایت از مردم بی دفاع غزه قرائت شد.