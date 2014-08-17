مشخصات بانكي خود را از طريق پيامك ارسال نكنيد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ وحيد مجيد ضمن بازديد از پليس فتا زنجان در خصوص عملكرد اين پليس اظهار داشت : آمار وعملکرد پليس فتا استان زنجان در زمينه كشف جرايم سايبري روبه افزايش است .

جانشين پليس فضاي توليد وتبادل اطلاعات ناجا افزود : بيشترين پرونده هاي متشكله در پليس فتا زنجان در خصوص جرائم مالي و برداشت هاي غير مجاز از حساب افراد است.

وي در ادامه با اشاره به آسيب هاي فضاي مجازي از شهروندان خواست براي واريز پول به حساب اشخاص نيازي به ارائه اطلاعات بيش از شماره کارت يا شماره حساب نیست.

سرهنگ " مجيد " در تشريح كلاهبرداري هاي پيامكي بيان داشت: افراد سودجو با ارسال پيامک در خصوص برنده شدن شما در قرعه کشي ، اقدام به دريافت وجه جهت ارسال جايزه مي کنند که پس از دريافت وجه يا هيچ جنس و کالايي براي قرباني ارسال نمي شود يا در صورت ارسال ، کالايي که ارزشي کمتر از مبلغ واريزي دارد به قرباني تحويل داده مي شود .

جانشين پليس فضاي توليد وتبادل اطلاعات ناجابا تاكيد بر اينكه جهت واريز وجه نيازي به رمز اينترنتي حساب نیست،گفت:صحت و سقم پيامک هاي دريافتي در خصوص برنده شدن در قرعه کشي شرکت ها و موسسات از طريق سايت معتبر آنها و يا شماره تماس موسسات بررسي شود.

اين مقام انتظامي تصريح كرد: برای ارتباط با شرکت هاي داخلي و خارجي و مبادلات مالي از طريق ايميل حتماٌ ايميل توسط کاربر وارد شود و از reply خودداري شود ( جهت ارسال فاکتور و دريافت شماره حساب از طريق ايميل) همچنين صحت شماره حساب اعلامي از طريق تماس تلفني و فکس نيز بررسي شود .

اين مقام ارشد انتظامي در خاتمه در خصوص پيشگيري از كلاهبردارهاي پيامكي به شهروندان توصيه كرد: در برخورد با پيامک هاي دريافتي در خصوص برنده شدن در قرعه کشي هيچگونه مشخصات حساب بانکي مانند رمز اينترنتي ، تارخ انقضا ، و . . . را ارسال نكنند.