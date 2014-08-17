  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده الیگودرز

پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده الیگودرز

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند محمد تقی توکلی، نماینده مردم الیگودرز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت فرزند نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی پیامی به شرح زیر صادر کرد:

جناب آقای محمد تقی توکلی

نماینده محترم مردم الیگودرز

درگذشت نابهنگام فرزند دلبندتان را به حضور جنابعالی و خانواده محترم به ویژه همسر گرامیتان تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه پروردگار مسئلت می کنم.

کد مطلب 2351578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها