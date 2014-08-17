پیام تسلیت رئیس مجلس به نماینده الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت فرزند نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی پیامی به شرح زیر صادر کرد:
جناب آقای محمد تقی توکلی
نماینده محترم مردم الیگودرز
درگذشت نابهنگام فرزند دلبندتان را به حضور جنابعالی و خانواده محترم به ویژه همسر گرامیتان تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه پروردگار مسئلت می کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند محمد تقی توکلی، نماینده مردم الیگودرز را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت فرزند نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی پیامی به شرح زیر صادر کرد:
کد مطلب 2351578
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