ميرزايي: عدم هماهنگي در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي ديني نتايج متضادي را موجب شده است

غلامرضا ميرزايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: ما در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي ديني از شيوه واحدي استفاده نمي كنيم ، به همين دليل شاهد ناهماهنگي هايي در عرصه آموزش هستيم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلام با اشاره به آموزش ناهماهنگ در عرصه اجتماعي گفت: ازتبعات ناهماهنگي در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي ديني، كسب نتايج متضاد آموزشي در جامعه خواهد بود .

وي با تأكيد بر ضرورت انجام آموزش مهارتهاي زندگي ديني و نقش مثبت آن در زندگي فردي و اجتماعي، افزود: امروزه با توجه به گستردگي علوم و افزايش مشغله هاي زندگي افراد جامعه، ضرورت و لزوم انجام اين آموزش ها قابل اثبات است .

ميرزايي به مراكز آموزشي، مدارس، دانشگاه ها و سازمان صداوسيما اشاره كرد و گفت: لازم است كه برنامه ريزي درست براي آموزش مهارتهاي زندگي ديني، با تعيين هدف مشخص در جامعه صورت گيرد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با زمينه هاي اجتماعي لازم براي انجام اين آموزشها اظهار داشت: ضروري است كه فضاي عمومي در اين راستا فراهم شود، اما نمي توان به ايجاد اين فضا اكتفا كرد، بلكه بايد بهترين موقعيتهاي زماني در طول روز، ماه، سال و حتي شرايط سنين مختلف و بهترين سن براي آموزش مهارتهاي زندگي را نيز در نظر گرفت .

وي در ادامه گفت: ما نتوانستيم ارائه آموزشهاي ديني را با زمانبندي مشخص براي سنين مختلف برنامه ريزي كنيم، برنامه ريزي درست و استمرار در انجام آموزش مهارتهاي زندگي ديني الزامي است .

نماينده بروجن در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: گاه آموزشهاي مربوط به سنين بالاتر را به نوجوانان اختصاص مي دهيم كه اين امر در فرد خستگي و دلزدگي نسبت به اين آموزشها را ايجاد مي كند، گاه نيز آموزشهاي مربوط به نوجوانان و جوانان را براي سنين بالاتر استفاده مي كنيم .

وي به متوليان امر آموزش اشاره كرد و گفت: در اين رابطه مجموعه هاي فرهنگي بايد از قانون و قاعده اي مشخص پيروي كنند، در اين راستا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي تواند موضوع را در قالب يك دستور العمل ارائه كرده و سازمانها و نهادهاي فرهنگي متولي چون سازمان تبليغات اسلامي و حتي ائمه جمعه و جماعات از اين دستورالعمل و برنامه ريزي هماهنگ در جهت انجام آموزشها و كسب نتايج مطلوب استفاده كنند .

ميرزايي با تأكيد لزوم ارائه اين برنامه هاي آموزشي در محيط مدرسه گفت: علاوه بر طرح برنامه هاي مشخص آموزشي براي جوانان و نوجوانان، لازم است كه تكاليفي را هم براي خانواده ها تعيين كنيم .

وي در ادامه افزود: برنامه اي كه براي خانواده ها تنظيم مي شود بايد غير اجباري باشد و در راستاي ايجاد علاقه به آموزش مهارتهاي زندگي ديني و ترغيب خانواده ها به اين امر تدوين شود تا در افراد دلزدگي و خستگي از اين آموزشها ايجاد نشود .