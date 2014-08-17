نمایشگاه سفال سرامیک استهبان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسپور گفت: این نمایشگاه با حضور آزادی معاون فرماندار و نمایندگان دفتر امام جمعه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان در محل خانه فرهنگ شهرستان افتتاح شد و علاقمندان می توانند تا 30 مرداد ماه ساعت 9 صبح تا 8 شب از نمایشگاه دیدن کنند.

وی با اشاره به اینکه سفال سرامیک استهبان به عنوان قطب اصلی سفال سرامیک کشور ثبت شده، گفت: به زودی خانه سفال سرامیک استهبان به صورت دائم در یک مکان مشخص راه اندازی شود.

این نمایشگاه با همکاری شرکت کیمیا ، آتش و خاک آلا برگزار شده است.

بنای تاریخی مدرسه آقا باباخان در شیراز در دست مرمت است

معاون میراث فرهنگی فارس از مرمت مدرسه تاریخی آقا بابا خان در شیراز خبر داد.

عبدالرضا نصیری گفت: در ادامه سلسله فعالیتهای مرمت بناهای تاریخی ارزشمند استان فارس مدرسه آقا بابا خان از جمله آثار ارزشمند دوره زندیه- قاجاریه در شیراز در دست مرمت است.

وی با اشاره به اختصاص 870 میلیون ریال برای مرمت این مدرسه تاریخی گفت: در این پروژه بخشهای فرسوده بنا شامل کف فرشهای آجری و موزائیکی، سنگهای ازاره و مصالح فاقد استحکام ، سنگ های پاشنه ، کاشی های هفت رنگ و سطوح بتنی و یا گچی فرسوده بر چیده و نسبت به اجرای مجدد بتنها، شمشه گیری سطوح قائم و سقوف با ملات گچ ، اندود گچ و خاک در محلهای مورد نیاز ، سفید کاری، اجرای کف فرش با موزائیک، اجرای نما با آجر سنتی، تعمیرات سفت کاری پشت کاشی ها با استفاده از آجر سنتی، تهیه و ساخت کاشی های هفت رنگ جدید و نصب مجدد کاشی های هفت رنگ قدیمی ، تهیه و ساخت و نصب سنگ های ازاره و سنگ پاشنه و بند کشی در محل های مورد نیاز انجام می شود.

وی در ادامه افزود: امسال چهار مدرسه تاریخی مورد مرمت قرار دادند و هشت مدرسه نیز مطالعه و مستند نگاری می شوند.

مدرسه آقا باباخان یا مدرسه وکیل از آثار به جای مانده در دوره زندیه در شیراز است که توسط کریم خان زند ساخت مدرسه آغاز شد، اما توسط حاجی حسن صدر اصفهانی ادامه یافت و در سال 1240ه.ش توسط آقاباباخان فراش باشی از مستخدمان "فرمانفرما" به اتمام رسید.

مدرسه آقا بابا خان در مجموعه زندیه شیراز و در جنوب دیوار جنوبی مسجد وکیل و کوچه شمالی - جنوبی بازار وکیل قرار دارد که دارای 22 حجره ، چهار گوشواره و یک ارسی است. آیات قرانی که با خط ثلث بر کاشی کاری بالای حجره ها نوشته شده و کاشی های هفت رنگ با طرح های اسلیمی و گل و بوته که بر طاق نماهای مدرسه دیده می شود از ویژگیها و دیدنی های این مدرسه است.