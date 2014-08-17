مسابقات انتخابی ووشو استان بوشهر اعزامی به مسابقات کشوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سبک شائولین چوان ووشو استان بوشهر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات ووشو نوجوانان قهرمانی استان بوشهر که در شهرستان عسلویه برگزار شد، پنج نفر از اعضای تیم ووشو شهرستان گناوه موفق به راهیابی به مسابقات ووشو نوجوانان کشور انتخابی تیم ملی در استان قزوین شدند.

مسلم حاتمی گفت: تیم اعزامی شهرستان گناوه متشکل از 8 ووشو کار نوجوان بود که 6 تن از آنها عضو تیم ووشو شهید علیرضا صادق زاده سبک شاءولین چوان ووشو و دو تن دیگر نیز از سبک نان چوان ووشو گناوه هستند.

حاتمی بیان داشت: علیرضا حسن پور، علیرضا گرگی، آرمین ادیب آذر، سعید غلامی و روزبه نظامپور در این مسابقات با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافتند.

وی با اشاره به این موفقیت کم نظیر ادامه داد: این نوجوانان ووشو کار گناوه ای توانستند در این مسابقات ضمن کسب مقام قهرمانی جواز ورود به مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی را در استان قزوین کسب کنند.

حاتمی اضافه کرد: علیرضا دشتکار، سید مهدی عوض پور و دانیال آلبوسویلم نیز سه نوجوانان ووشوکار تیم اعزامی شهرستان گناوه بودند که علیرغم شایستگی در این مسابقات در اوزان خود مقام سوم استانی را کسب کردند.

وی تصریح کرد: در این مسابقات تیم های ووشو مختلفی از سراسر استان بوشهر نظیر شهرستان گناوه، دشتستان، کنگان، جم، بوشهر و ... حضور داشتند و به دلیل اینکه مسابقات انتخابی استان برای اعزام به مسابقات کشوری بود، سطح بسیار خوبی داشت.

حاتمی با اشاره به تیم های برتر مسابقات انتخابی ووشو استان بوشهر اعزامی به مسابقات کشوری افزود: در پایان تیم منطقه ویژه پارس جنوبی به مقام نخست، تیم شهرستان گناوه به مقام دوم و شهرستان جم به مقام سوم دست یافتند.

رییس سبک شائولین چوان ووشو استان بوشهر در ادامه تاکید کرد: سه ووشوکار نوجوان سبک شائولین چوان ووشو در اوزان 37، 43 و 49 کیلوگرم و دو ووشوکار سبک نان چوان ووشو در اوزان 52 و 56 کیلوگرم در استایل ساندا به روی تاتامی رفتند و موفق به کسب نشان نخست شدند.

وی خاطر نشان ساخت: برای اعزام این نفرات به مسابقات انتخابی ووشو استان بوشهر اعزامی به مسابقات کشوری ووشوکاران نوجوان ما سه روز در اردوی آمادگی بودند.

حاتمی با اشاره به اینکه این تیم با هزینه شخصی راهی این مسابقات شده بود، متذکر شد: در مجموع برای اردوی آمادگی و اعزام این تیم به مسابقات بیش از 15 میلیون ریال هزینه کردیم.

حاتمی با اشاره به لزوم حمایت جدی مسئولان از این رشته ورزشی که مسئولان ورزش ایران نیز نگاه خاصی به کسب مدال‌های رنگین آن در مسابقات آسیایی دارند، ابراز داشت: ووشو استان بوشهر نیازمند حمایت معنوی و مادی مسmولان ارشد استانی و شهرستان ها است.

رئیس سبک شائولین چوان ووشو استان بوشهر در پایان گفت: بدون حمایت مسئولان در این دو حوزه دیری نخواهد پایید که ورزشکاران این رشته نیز غزل خداحافظی را خوانده و یا به رشته های دیگر ورزشی رفته و یا که ورزش را برای همیشه کنار بگذارند.