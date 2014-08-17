شاخص کل بورس به کانال 73 هزار واحد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سهام با 98 واحد افت در ارتفاع 73 هزار و 952 واحد قرار گرفت.

به این ترتیب شاخص کل بورس ه کانال 73 هزار واحدی عقب نشینی کرد.

همچنین در روز جاری 541 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 183 میلیارد تومان در بیش از 45 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در حالی که شاخص 30 شرکت بزرگ 8 واحد، شاخص آزاد شناور281 واحد، شاخص بازار اول 196 واحد و شاخص صنعت 70 واحد با افت مواجه شدند شاخص بازار دوم 582 واحد رشد کرد.

ارزش بازاری بورس هم به حدود 337 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.