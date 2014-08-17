بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تسریع شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین کشور از سوی هیات رئیسه قرائت شد.

محمد علی مددی و قره سید نمایندگان میانه به وزیر صنعت معدن و تجارت درباره لزوم جلوگیری از واگذاری غیرکارشناسی شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نیز به وزیر راه و شهرسازی درباره توضیح علت عدم پاسخگویی مدیر عامل راه آهن درباره عدم اجرای وظایف مقام عالی راه آهن در این استان تذکر دادند.

باقری بنابی به وزیر نیرو درباره تسریع در تامین آب شرب روستاهای بناب و علیپور خنکداری به وزیر تعاون درباره توضیح علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد سوادکوه تذکر دادند.

ایرج ندیمی به وزیر صنعت معدن و تجارت درباره لزوم حذف تامین قطعات خودرو برای کاهش قیمت و برومند داش قاپو به وزیر کشور درباره لزوم اخراج اتباع افغانی غیر مجاز تذکر دادند.

زمانیان دهکردی به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم برقراری پرواز به کویت، عراق، مشهد و عربستان سعودی از چهار محال و بختیاری و پشنگ نماینده مردم خاش به رئیس جمهور درباره لزوم انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از طوفان شن و ریزگردها توسط سازمان محیط زیست تذکر دادند.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به وزیر دادگستری درباره جلوگیری از برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه ها و شوهانی به وزیر نفت درباره جلوگیری از حیف و میل بیت المال شرکت ملی نفت ایلام و اختلاس های انجام شده در این شرکت و نیز به وزیر آموزش و پرورش درباره بیمه طلایی فرهنگیان تذکر دادند.

سودانی نماینده مردم اهواز به وزیر نیرو درباره تسریع در پرداخت حقوق کارکنان شرکت های روستایی کارون و حمیدیه و ملک شاهی به وزیر بهداشت درمان و آموزش و پزشکی درباره تسریع در احداث بیمارستان 160 تخته خوابی کوهدشت تذکر دادند.

حلیمه عالی، حسینی، شهریاری، طبیب زاده نوری، آلیا، رستمیان، سجادی، فیاضی و عباسی به رئیس جمهور و وزیر کشور درباره توضیح علت بی توجهی مسئولان سیستان و بلوچستان به مشکلات حوزه بهداشت در این استان و گروسی نماینده مردم شهریار و ملارد به وزیر نیرو درباره علت قطع آب شرب در برخی محلات شهریار و ملارد تذکر دادند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز به وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره تسریع در ارسال لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رحمانی به رئیس جمهور درباره لزوم تامین آب کشاورزی تاکستان تذکر دادند.

همچنین امیر آبادی و آشتیانی نمایندگان مردم قم به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به وضعیت ورود ریزگردهای گرد و غبار به قم و نیز به وزیر کشور درباره لزوم رسیدگی به وضعیت مالی و پشتیبانی ناحیه انتظامی قم تذکر دادند.

نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران به وزیر راه و شهرسازی درباره توضیح علت عدم عذرخواهی و جبران خسارت به مسافران پرواز تهران ارومیه پس از 5 ساعت تذکر دادند و نیز محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و صدوق به وزیر فرهنگ درباره علت سانسور جنایات صهیونیستی توسط برخی مطبوعات داخلی تذکر داد.

حمید رسایی نماینده مردم تهران به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توضیح علت تاخیر یکساله سازمان تنظیم مقررات رادیویی در اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و آریایی نژاد به رئیس جمهور درباره تسریع در تامین و اختصاص بودجه عمرانی در مناطق سردسیر تذکر دادند.

حسینی به وزرای ارتباطات، بهداشت و نیرو درباره کارگزاران مخابرات و تامین آب شرب و نیز درمانگاه در روستاهای قصر شیرین و سرپل ذهاب و نیز احمدی به وزیر راه و شهرسازی درباره تسریع در اجرای طرح راه آهن کرمانشاه- قصر شیرین تذکر داد.

نادر قاضی پور، سبحانی فر، علیرضا محجوب و رحمانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تسریع در بیمه کردن خبرنگاران شهرستانها، قاسم جعفری نماینده مردم بیرجند به وزیر بهداشت و علوم درباره علت عدم تدبیر در خصوص فرآیند اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط آژانس هایی که مفاسد اخلاقی در کارنامه دارند و نیز درباره بزرگترین محموله اسب لوکس وارداتی به ایران تذکر دادند.