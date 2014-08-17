ساماندهی بحث حجاب و عفاف و موضوع حقوق شهروندی در آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استوار آذر ظهر یکشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و احترام به حقوق شهروندی آذربایجان شرقی اظهار داشت: این ستاد از سال 87 با صدور حکم وزیر کشور تشکیل شده و به تمامی استانداران ابلاغ شده است.

وی با اشاره به وظایف جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و احترام به حقوق شهروندی آذربایجان شرقی افزود: این ستاد 13 وظیفه دارد که مهمترین آنها رسیدگی به مساله عفاف و حجاب و رعایت حقوق شهروندی در ادارات و سازمان های دولتی و امنیت اجتماعی است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: کارگروه عفاف و حجاب پنج کمیته دارد که بخش آموزش آن توسط آموزش پرورش، کمیته عملیاتی توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، کمیته فرهنگی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، کمیته اقتصادی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظارت بر این کارگروه ها نیز توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان خواهد بود.

استوار آذر همچنین در ادامه گفت: تاکنون سازمان تبلیغات اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و احترام به حقوق شهروندی را برگزار نکرده اندکه امیدواریم اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی بیان کرد: موضوع حقوق شهروندی 12 بند بود که هشت بند آن مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت.

استوار آذر همچنین در ادامه افزود: ساماندهی بحث حجاب و عفاف، موضوع حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی از مهم ترین بندهای ستاد صیانت از حریم عمومی و احترام به حقوق شهروندی آذربایجان شرقی است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: نتایج کارگاه های عفاف و حجاب قرار است به سازمان ها و نهادهای دولتی استان ارسال شود.