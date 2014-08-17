به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله کوپال، داوود کیانیان، منوچهر اکبرلو، حسین صفی و هنگامه مفید به عنوان هیات انتخاب آثار متقاضی حضور در مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از سوی دبیر این جشنواره معرفی شدند.



بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از 15 مهرماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا 21 مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.