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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

هیأت انتخاب نمایش‌های صحنه‌ای بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله کوپال، داوود کیانیان، منوچهر اکبرلو، حسین صفی و هنگامه مفید به عنوان هیات انتخاب آثار متقاضی حضور در مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از سوی دبیر این جشنواره معرفی شدند.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از 15 مهرماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا 21 مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.

کد مطلب 2351637

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