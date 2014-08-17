2300 آزاده مازندران نماد شجاعت مردمان این دیار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از آزادگان شاغل در استان بيان داشت: ايثار و فداكاري هاي آزادگان سرافراز ما به نظام و اسلام آبرو و عظمت داد و دو هزار و 384 آزاده سرافراز استان نماد شجاعت و پايداري مردم اين ديار هستند.

استاندار مازندران تصريح كرد: اتحاد و هم دلي آزادگان عزيز موجب شد حتي در زمان اسارت نيز در همه عرصه ها تاثيرگذار و نقش آفرين بودند.

فلاح تجليل از حماسه ها و رشادت هاي آزادگان را وظيفه همه دانست و گفت: پيگيري امور آزادگان و ايثارگران بايد به صورت جدي دنبال شود.

نماينده عالي دولت در استان تجليل و تكريم از ايثارگران و آزادگان را در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بسيار مهم خواند و گفت:انتظار مي رود مديران ما هم در عرصه مديريت و خدمتگذاري از وجود آزادگان عزيز بيشتر استفاده نمايند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار نيز در اين ديدار گفت: رشادت ها و ايثارگري هاي رزمندگان اسلام و جانبازان و آزادگان سرافراز مايه مباهات و فخر ميهن اسلامي مان است.

حسن خيريانپور با اشاره به اينكه 6 نفر از آزادگان عزيز در استانداري مازندران شاغل هستند، تصريح كرد: هرساله در سالروز ورود آزادگان عزيز به ميهن اسلامي مان، از زحمات اين ايثارگران تجليل و تقدير صورت مي گيرد.

