شورای شهر کرج 2 میلیارد ریال برای برگزاری هفته دفاع مقدس بودجه تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرمانده سپاه استان البرز با اعضای شورای اسلامی شهر کرج پیش از ظهر یکشنبه در محل شورای اسلامی برگزار شد.

اختصاص اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال برای برگزاری هفته دفاع مقدس از بودجه فرهنگی مدیریت شهری با اکثریت آرا در شورای اسلامی شهر کرج خروجی این نشست بود.



سردار علی استاد حسینی با بیان این مطلب اظهار داشت: قدرت بازدارندگی نیروهای بسیج و سپاه کشور از حضور بیگانگان و خودکامگان به میهن مان بر کسی پوشیده نیست و نتیجه این قدرت وجود امنیت در 4 گوشه کشور است.



استاد حسینی در ادامه تاکید کرد: ارزش شهدا، جانبازان و ایثارگران باید در جامعه نهادینه شود چرا که وجود این ارزش ها به جامعه ارزش می دهد.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه شهدا از معجزات انقلاب است، بیان کرد: امروزه بصیرت افزایی و توجه به نسل جوان از ضروریات محسوب می شود و ایستادگی در مقابل دشمن و تبلیغ منش عاشورایی برای رسیدن به اهداف عالیه اسلامی در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

استاد حسینی در پایان با اشاره به اینکه شهدا ارزشمندترین یادگاران تاریخ بشری هستند، تصریح کرد: تبدیل زندگینامه شهدا به صورت فیلم، کتاب و نماهنگ جزو کارهای فرهنگی است که باید برای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت صورت پذیرد.



